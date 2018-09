Kahden lapsen äiti Anna-Riitta Kässi kohtasi järkyttävän näyn vasta-avatussa leikkipuistossa Itä-Pasilassa: ”Siellä olisi voinut jäädä lapsia alle”

Kaupunki

Kahden lapsen äiti Anna-Riitta Kässi kohtasi järkyttävän näyn vasta-avatussa leikkipuistossa Itä-Pasilassa: ”S

Kahden

Sähköttäjänpuisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköttäjänpuisto

YIT ottaa