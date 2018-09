Näin länsimetron hinta on paisunut – Uusi sadan miljoonan korotus tuskastuttaa Espoon metrojohtajaa mutta on vain pieni osa koko laskusta Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen asti ulottuvan länsimetron hinta on vuosien mittaan noussut yli 1 500 miljoonaa euroa.