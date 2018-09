Kaupunki

Sara Caisa Lindström, 23, katsoi viimeisen kerran väki­joukkoa nykyisen Tennis­palatsin kulmilla 1781 – sitten

Keskiviikkona

maaliskuun 21. päivän aamuna vuonna 1781 joukko helsinkiläisiä kokoontui Kampin sydämeen, suurin piirtein nykyisen Tennispalatsin ja Helsingin taidemuseon kulmalle.Näytöksestä oli ilmoitettu kirkon saarnastuolissa, ja kaikkia seurakuntalaisia vauvasta vaariin oli kehotettu saapumaan paikalle. Joukon keskellä, todennäköisesti korokkeella tai ison hiekkakasan päällä, seisoi 23-vuotias Sara Caisa Lindström https://www.hs.fi/henkilo/Sara+Caisa+Lindström . Näkikö hän väkijoukossa tuttuja kasvoja ennen kuin hänen silmänsä peitettiin ja pää painettiin pölkylle?Lindström oli tuomittu kahdesta lapsenmurhasta tapahtumavyyhdissä, jossa on useita aikakaudelle tyypillisiä piirteitä. Alta voit lukea, kuinka Suomenlinnaan töihin lähtenyt piika tuli salaa raskaaksi ja päätyi lopulta epätoivoiseen ratkaisuun.

Onko Lindströmin tapaus ajalle tyypillinen?

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aviottomat

Sara

Lindströmin

Juttua varten on lisäksi haastateltu pyöveleitä tutkinutta historian harrastajaa Mikko Moilasta.