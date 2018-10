Jalankulkija kompastui puoli senttiä koholla olevaan laattaan Forumin edessä – Nyt hän vaatii Helsingiltä yli tuhannen euron korvauksia

Kaupunki

Jalankulkija kompastui puoli senttiä koholla olevaan laattaan Forumin edessä – Nyt hän vaatii Helsingiltä yli

8. huhtikuuta

2017 eräs jalankulkija kompastui ja kaatui nurin Forumin edessä Mannerheimintiellä.Tämän seurauksena Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan poliitikot käsittelevät tiistaina erikoista vahingonkorvausvaatimusta.Kaatunut kävelijä nimittäin katsoo, että hänen kompastumisensa on seurausta siitä, että Helsingin kaupunki on rikkonut lakia.Hän sanoo, että yksi jalkakäytävän laatoista on ollut irrallaan eikä Helsingin kaupunki ole siis huolehtinut velvollisuudestaan pitää kadut kunnossa. Hän vaatii siksi kaupungilta korvaukseksi 1 328 euroa ja 80 senttiä.käsittelyyn valitus on päätynyt siksi, että virkamiehet ovat viime vuoden lopulla todenneet, että mitään syytä korvausten maksamiseen ei ole. Tähän kävelijä siis hakee oikaisua.Mannerheimintien graniittilaatat ovat noin puolimetrisiä. Kaupungin omien mittausten mukaan tämä yksi laatta oli arviolta puoli senttiä kohollaan yhdeltä sivulta ja heilui hivenen yhdestä reunasta. Lähekkäin olevien laattojen reunat eivät muutenkaan ole täsmälleen samalla tasolla.Kaupungin lakimiehet arvioivat, että puolen sentin heittoa ei voi pitää merkittävänä haittana tai kaupungin laiminlyöntinä, tapaturmia sattuu.Päätöksen tueksi on tutkittu kävelijän itsensä kuvaamaa materiaalia ja Forumin kauppakeskuksen valvontakamerasta saatua kuvaa.Kukaan muu ei ole ilmoittanut haitasta samassa paikassa, vaikka kyseessä on yksi Helsingin vilkkaimmista paikoista. Laatta on joka tapauksessa korjattu marraskuussa 2017.Niinpä poliitikoille esitetäänkin, että mitään korvauksia ei makseta.