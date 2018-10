Poliisi löysi sisäisen kaunosielunsa: viikonlopun aikana Espoossa takavarikoiduista ajokorteista syntyi silmiä hivelevän symmetrinen asetelma

Kaupunki

Poliisi löysi sisäisen kaunosielunsa: viikonlopun aikana Espoossa takavarikoiduista ajokorteista syntyi silmiä

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi nosti

Poliisi sai

poliisi kertoi maanantaina valokuvan muodossa, miten viikonloppu sujui viranomaisten näkökulmasta Espoon seudun liikenteessä. Lopputulos on näyttävä kaari, jossa on kymmeniä ylinopeuden vuoksi haltuunotettuja eli niin sanotusti hyllylle päätyneitä ajokortteja.Komean asetelman kruunaavat kaaren alle asetellut kangasmerkit, joissa on Suomen poliisin miekkalogot. Ajokortit ovat kuvassa väärinpäin pöydällä, joten niistä ei paljastu kenenkään henkilötietoja.Poliisi onnistui siis loihtimaan viikonlopun liikennetapahtumista jotain kaunista, vaikka todellisuus oli sangen karua. Kaikkiaan 33 ajokorttia päätyi ylinopeuden vuoksi Länsi-Uudenmaan poliisin haltuun.”Viikonlopun saldo ylitti keskimääräiset kesäviikonloput selvästi”, Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti maanantaina.esiin räikeimpiä kaahauksia. Perjantain ja lauantain välisenä yönä tutkaan osui esimerkiksi 18-vuotias mies, joka autoili Länsiväylällä 160 kilometrin tuntinopeudella. Vauhtia olisi saanut olla korkeintaan 80 kilometriä tunnissa.Vieläkin paremmaksi tai pahemmaksi pani lauantai-iltana hieman puoli kahdeksan jälkeen 29-vuotias mies, joka kaasutteli Länsiväylällä 174 kilometrin tuntinopeudella. Poliisi tutkasi tälläkin kertaa 80 kilometrin rajoitusalueella.kaahareiden lisäksi liikenteestä pois useita rattijuoppoja. Kuivumaan päätyneiden ajokorttien lukumäärä nousi Länsi-Uudellamaalla koko viikonlopun aikana 17:ään. Tapauksista seitsemän oli Espoossa ja kaksi Kauniaisissa.Länsi-Uudenmaan toimialue kattaa myös Lohjan, Kirkkonummen, Siuntion, Vihdin, Inkoon, Hangon, Raaseporin ja Karkkilan.