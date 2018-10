Koulujen lähistöllä sattuneissa onnettomuuksissa on loukkaantunut 2010-luvulla yli 1 000 lasta – HS kertoo, kuinka vaarallinen lähikoulusi ympäristö on HS:n selvityksen perusteella lapsille sattuu poikkeuksellisen paljon onnettomuuksia koulujen lähistöllä sijaitsevilla suojateillä. Kun lapsi joutuu vakavaan onnettomuuteen, toisena osapuolena on lähes aina henkilöauto.