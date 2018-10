Vaatimaton kivitönö nököttää rinteessä Espoon Muuralassa – Taustalta paljastuu tarina, joka johtaa 1500-luvulle

Kaupunki

Vaatimaton kivitönö nököttää rinteessä Espoon Muuralassa – Taustalta paljastuu tarina, joka johtaa 1500-luvull

Harmaakivestä

Harmaakivestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maatilana

Ehjänä

Alueella