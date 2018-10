Työnseisaus sotkee bussiliikennettä koko iltapäivän ja illan – Työnantaja ja työntekijät kertovat, miksi ovat erimielisiä matkustajaa lyöneen kuljettajan kohtalosta

Kaupunki

Työnseisaus sotkee bussiliikennettä koko iltapäivän ja illan – Työnantaja ja työntekijät kertovat, miksi ovat

Pohjolan

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjolan

Pohjolan liikenteen

Liikenteen kuljettajien työnseisaus vaikuttaa bussiliikenteeseen myös torstaina iltapäivällä ja illalla.HSL:n mukaan Espoossa ajaa joka neljäs Pohjolan Liikenteen auto ja Helsingissä noin puolet autoista. Tilannetta voi seurata HSL:n verkkosivuilta https://www.hsl.fi/liikennetiedotteet/2018/pohjolan-kaupunkiliikenne-oyn-bussit-eivat-kulje-torstaina-410 Työnseisaus alkoi torstaiaamuna kello 4 ja sen on kerrottu kestävän vuorokauden ajan. Pohjolan Liikenteen tiedotteen mukaan Pasilan varikon busseista puolet oli liikkeellä heti varhain torstaiaamuna. Espoossa Suomenojan ja Finnoonniityn varikoilla liikkeelle saatiin neljäsosa kalustosta.Työnseisaus vaikuttaa HSL:n mukaan noin 60 000 matkustajan kulkemiseen.miksi kuljettajat eivät saapuneet töihin?Kaikki alkoi lyönnistä. Pohjolan liikenteen linja-autonkuljettajan ja liputta matkustaneen matkustajan välille kehkeytyi käsirysy viime viikon torstaina https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005843678.html Espoon Matinkylässä. Kuljettaja kertoi lyöneensä matkustajaa itsepuolustukseksi.Työnantaja eli bussiyhtiö Pohjolan Liikenne ja ulosmarssineet kuljettajat ovat erimielisiä siitä, oliko lyöntiin johtanut välikohtaus kuljettajan kannalta uhkaava vai ei.Kuljettajan työsuhde päätettiin perjantaina https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005844744.html . Työnseisaus on vastalause sille. Työntekijät vetoavat valvontakameran videoon, jossa heidän mukaansa näkyy uutta tietoa kuljettajan irtisanomiseen johtaneesta tilanteesta.HS:n lukijan kuvaama video tapahtuneesta on tämän jutun alussa, mutta valvontakameran kuvaa kiistan kumpikaan osapuoli ei luovuta julkaistavaksi.kaupunkiliikenteen varapääluottamusmies Niko Lehtimäki https://www.hs.fi/henkilo/Niko+Lehtimäki+ sanoo torstaiaamuna julkaistussa tiedotteessa, etteivät kuljettajat ole ”missään nimessä puolustamassa väkivallan käyttöä”.”Oleellista on, että valvontakameran videolla näkyy uutta tietoa, joka ei ole ollut julkisuudessa saatavilla. Näkemäni perusteella olen vilpittömästi sitä mieltä, että kokonaisuutta mietittäessä ja valvontakameran tiedon ollessa käytössä, työsuhteen purku on ollut hätiköity sekä ylimitoitettu toimenpide.”Lehtimäen mielestä valvontatallenne ”puhuu enemmän kuljettajan puolesta kuin kuljettajaa vastaan.”Lehtimäki kertoo, että kuljettajat ja työnantaja ovat erimielisiä valvontatallenteella näkyvän tilanteen uhkaavuudesta kuljettajan kannalta.”Kun katsoo sen kokonaistilanteen, niin se asia ei ole aivan niin mustavalkoinen.””Minä näen sen tilanteen kuljettajan kannalta hyvin uhkaavana.”Hän kertoo kertoo katsoneensa valvontakameran tallennetta yhdessä liikennejohtaja Johan Nykvistin https://www.hs.fi/henkilo/Johan+Nykvistin kanssa ”hidastuksella edes takas”.”Työnantaja vähättelee sitä tilannetta”, kertoi Lehtimäki.”Tämä matkustaja ei ole totellut kuljettajan poistumiskäskyä ja kuljettaja on sitten tehnyt päätöksen käyttää hänen lainmukaisia voimakeinoja poistaa asiakas kyydistä eli hän tarttuu asiakkaaseen kiinni ja siitä tulee tämmönen käsirysy. Kuten sanoin, mun näkemyksen mukaan sen kuljettajan kannalta tilanne oli erittäin uhkaava”, Lehtimäki sanoo.toimitusjohtaja Heikki Alanko https://www.hs.fi/henkilo/Heikki+Alanko+ ei halua kertoa videotallenteen sisällöstä tarkemmin ja perustelee tätä tietosuojalainsäädännöllä.”Kameratallenteiden käsittely on tarkasti säänneltyä ja me noudatamme säännöstöä tarkasti”, Alanko totesi.Alangon käsityksen mukaan nujakan molemmat osapuolet ovat tehneet rikosilmoitukset tapahtuneesta.”Varmasti viranomainen sitten katsoo, mitä siellä on tapahtunut.”

Lehtimäki sanoo, että tilanne oli kuljettajan kannalta uhkaava. Oliko se sinun mielestäsi uhkaava?

Työntekijöitä edustavan

”Ei minun mielestäni.”Toimitusjohtaja Alanko kiistää myös sen, että työnantaja vähättelisi tilannetta.Lehtimäen mielestä mielenilmaukselle on myös laajempi syy kuin viime viikolla tapahtunut bussinkuljettajan lyöntiin johtanut välikohtaus.”Kuljettajalla on lainmukainen oikeus sekä velvollisuus valvoa ja ylläpitää järjestystä”, Lehtimäki sanoo.Lehtimäen mukaan kuljettajien keskuudessa on pohdittu sitä, uskaltaako jatkossa esimerkiksi matkustajaa mennä potkujen pelossa puolustamaan, jos tilanne on vaarassa äityä käsirysyksi.”Tässä on kuljettajilla iso pelko isossa kuvassa, ei ainoastaan tämän tapauksen johdosta”, hän perustelee ulosmarssia.Toimitusjohtaja Alanko myöntää, että välikohtauksia linja-autonkuljettajan työssä tulee eteen usein.”Kuljettajat tekevät erittäin vaativaa tehtävää, ja on totta, että siellä autoissa tapahtuu monenlaista asiaa varsinkin viikonloppuina ja viikonloppuöinä. Ja varmasti tavallisinakin päivinä siellä on monenlaista tapahtumaa ja tilanteita, mitkä ovat epänormaaleja. Niitä tapahtuu päivittäin varmasti siellä ja ihan hyvin ja oikein kuljettajat siellä osaavat nämä asiat hoitaa”, Alanko sanoo.”Koulutamme kuljettajia omasta toimesta ja HSL:n toimesta. Meidän viesti aina näissä väkivallan uhkatilanteissa on se, että miten niistä vältytään, miten vältetään että ne asiat eivä eskaloidu. Se on tässä se kaikkein tärkein ohje. Minusta meidän kuljettajat tämän erittäin hyvin osaavat kyllä hoitaa, kun ajatellaan sitä vaativuutta mitä siinä työssä on.”

Varapääluottamusmies Niko Lehtimäki on todennut, että ”kuljettajalla on lainmukainen oikeus sekä velvollisuus valvoa ja ylläpitää järjestystä”. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Jos tilanteet

”Se on aika voimakkaasti sanottu, että on velvollisuus ylläpitää järjestystä. Kyllähän linja-autonkuljettajalla on siellä linja-autossa tietysti tämmönen kapteenin tehtävä ja hänen pitää omalta osaltaan tietysti huolehtia että siellä on matkustamossa turvallista liikkua”, Alanko sanoo.eivät puhumalla ratkea, linja-autonkuljettajan on pyydettävä apua.”Linja-auton kuljettajilla on käytössään puhelimet ja he pystyvät soittamaan turvavalvomoon täällä HSL-liikenteessä ja pyytämään sinne viranomaisia paikalle.”HS:n aiemmin haastatteleman liikennejohtaja Johan Nykvistin mukaan kuljettajilla on selkeät ohjeet siihen, miten heidän tulee toimia, jos matkustaja ei suostu poistumaan liikennevälineestä pyynnöistä huolimatta.Kuljettaja voi yrittää puhua asiakasta poistumaan. Jos se ei kuitenkaan auta, kuljettajan tulee ottaa yhteyttä vartijoihin tai poliisiin.