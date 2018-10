Kaupunki

Mobiililippu johti käsirysyyn bussissa – "Ihminen on kekseliäs", sanoo HSL:n tarkastaja uuden tekniikan tuomista haasteista

liikenteen leivissä ollut kuljettaja yritti viikko sitten torstaina poistaa bussista parikymppistä miestä, jonka mobiililippua hän epäili väärennökseksi. Tilanteessa syntyi nopeasti käsirysy, jonka päätteeksi kuljettaja löi asiakasta.Pohjolan liikenne irtisanoi kuljettajan, mikä johti työntekijäpuolen vastalauseeseen, joka näkyi torstaina työnseisauksena.Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL otti uuden HSL-mobiililippusovelluksen https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005806389.html käyttöön syyskuun alussa.HSL:n tarkastusyksikön esimiehen Jaana Juvosen https://www.hs.fi/henkilo/Jaana+Juvosen mukaan matkalippujen tarkastajien yleisimmin kohtaama tilanne liittyy tapauksiin, joissa matkalippua ei ole tilattu tarpeeksi ajoissa. HSL:n mobiilisovelluksen kautta ostettavissa oleva lippu on niin sanottu ennakkolippu.”Käyttöehdoissa, jotka asiakkaan pitää hyväksyä ennen sovelluksen käyttöönottoa sanotaan, että lipun pitää olla saapunut sovellukseen ennen kuin voi astua kulkuvälineeseen”, kertoo Juvonen.Tämän asian kanssa HSL:n lipuntarkastajilla on eniten ongelmia. HSL:n perustelu ennakkolippukäytännölle on se, että osa joukkoliikenteen matkustajista yrittää vältellä lipun maksamista viimeiseen asti.”Sitä ehkä valitettavasti jonkun verran käytetään väärin niin, että lippua aletaan tilata vasta siinä vaiheessa, kun nähdään tarkastaja”, kertoo Juvonen.mobiilisovelluksen käyttöönotto on tuonut tarkastajien eteen vanhastaan tiedossa olleen ongelman uusia ilmenemismuotoja. Tarkastajia on Juvosen mukaan yritetty huijata kaikenlaisilla keinoilla, joihin sovelluksen käyttämiseen vaadittava ”puhelin ja tekniikka antavat mahdollisuuden.”Juvonen ei voi suoraan kertoa, minkälaisia yrityksiä kuljettajat ja tarkastajat ovat nähneet, mutta myöntää, että kuljettajille on yritetty tarjota matkalippuna esimerkiksi vanhoista lipuista otettuja ruutukaappauksia.”Ihminen on kekseliäs kaikissa tällaisissa konsteissa”, Juvonen sanoo.”Näitä on kaikenlaisia yrityksiä ollut jo silloinkin, kun vielä oli enemmän paperilippuja. Tietty prosentti matkustajista yritti niitäkin käsitellä sellaisiksi, että näyttäisi kuin ne olisivat voimassa.”tullen rehellisiäkin älypuhelinsovelluksen käyttäjiä uhkaa vanhastaan tiedetty vitsaus. Kylmä voi syödä puhelimen akun hetkessä.

Mitä jos akku loppuu älypuhelimesta juuri, kun tarkastajat astuvat kulkuvälineeseen?

HSL:n ohjeissa sanotaan, että lippu pitää pystyä esittämään kuljettajalle ja junassa konduktöörille. Mikäli akku loppuu kulkuvälineeseen astumisen jälkeen, on tarkastajilla omat keinonsa selvittää, että lippu on aito ja voimassa.Yksi tapa lipuntarkastukseen on käyttää järjestelmää, joka kertoo mobiilisovellukseen liitetyn puhelinnumeron avulla, onko lippu voimassa.tarkastajien työvälineisiin on kesästä alkaen kuulunut myös varavirtalähde, jolla asiakkaan matkassa väsynyt puhelin saadaan heräämään henkiin ainakin sen verran, että mobiilisovelluksen kautta tilatun lipun tarkastaminen onnistuu.”Toki puhelimia on eri mallisia, mutta jokaiselle työntekijälle on nyt hankittu varavirtalähde”, Juvonen kertoo.Yksi suuri varavirtalähteiden hankkimiseen johtanut syy oli HSL:n saama asiakaspalaute. Älypuhelimien heikkokestoiset akut voivat johtaa monimutkaisiin tilanteisiin, joissa lippunsa kuuliaisesti maksanut henkilö on ehkä joutunut ikävään tilanteeseen vailla omaa syytään.”Halusimme parantaa asiakaspalveluamme saadun palautteen perusteella”, Juvonen sanoo.