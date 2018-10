Kaupunki

Tulevalla lähihoitajalla on kahden tunnin koulupäiviä – ja eri lukujärjestys joka viikko

Tällainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattikoulutuksessa

Sarkkisen

Erica Svärd

Uudistus

Karttusen