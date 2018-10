Kristina Tukiainen, 52, ajatteli 2012, että 1920-luvun kyläkaupan pitäminen Espoon Suvisaaristossa olisi hyvä idea: ”Uskalsin, sillä en tiennyt mitä on edessä”

Kaupunki

Kristina Tukiainen, 52, ajatteli 2012, että 1920-luvun kyläkaupan pitäminen Espoon Suvisaaristossa olisi hyvä

Espoon

Kuusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saaristokauppa

Saaristokaupassa

Kesällä

Vuodet

Taloudellisesti

Kaupan