Viisi otettu kiinni Rautatieasemalla tapahtuneessa välikohtauksessa

poliisi on ottanut kiinni viisi ihmistä Helsingin päärautatieasemalla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sattuneen välikohtauksen jälkeen.”Siellä on vartijoiden ja muiden ihmisten välillä ollut eripuraa. Varmaan voisi sanoa, että pahoinpitelyä”, kertoo tutkinnanjohtaja Juhani Vuorisalo.Vuorisalo kertoo, että ainakin toinen vartijoista on lähetetty välikohtauksessa saamiensa vammojen vuoksi tutkimuksiin.Poliisi ei vielä kommentoi tapausta laajemmin. Asiaa tutkitaan, sanoo Vuorisalo.”Aika iso härdelli kokonaisuutena. Menee vähän aikaa ennen kuin saamme tähän selvyyttä.”