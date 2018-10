Kaupunki

Poliisi: Espoon autopalojen motiivilla ei yhteyttä Ruotsin tapauksiin – Kuusi autoa roihusi viikonlopun aikana

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autoja

Oikaisu: Juttua muokattu 8.10.2018 kello 12.08. Matinkylässä poltettiin autoja edellisen kerran kesäkuussa 2017, ei kesäkuussa 2018.