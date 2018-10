Poliisin takaa-ajama auto syöksyi kohti välituntia viettäneitä koululaisia Helsingin Käpylässä

Kaupunki

takaa-ajama henkilöauto syöksyi kohti välitunnilla olleita koululaisia Helsingin Käpylässä maanantaina aamupäivällä. Takaa-ajo päättyi Yhtenäiskoulua ympäröivään puuaitaan, josta pakoauto meni osittain läpi.Koulu lähetti pian vaaratilanteen jälkeen tiedotteen oppilaiden vanhemmille.”Koulun pihalla oli tapahtumahetkellä lapsia. Välituntivalvojat ja koulun muut aikuiset ohjasivat heidät sisälle, jotta poliisi sai tehdä työtään rauhassa”, vanhemmille lähetetyssä viestissä kerrotaan.poliisilaitoksen johtokeskuksesta vahvistetaan HS:lle, että poliisilla oli koulun aitaan päättynyt takaa-ajo. Paenneen ajoneuvon kuljettaja ehti tilanteessa mukana olleen poliisipartion mukaan jarruttaa ennen aitaan törmäämistä.Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi kuitenkin myöntää vaaratilanteen olleen olemassa, sillä koulun pihassa oli välituntia viettämässä olleita lapsia.Poliisin mukaan itse törmäyskohdassa ei ollut kuitenkaan lapsia tai muita ihmisiä.Teollisuuskadulta ja eteni Pasilan kautta Käpylään. Autoa ajanut henkilö otettiin kiinni Yhtenäiskoululla.Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut, minkä vuoksi autoilija lähti pakenemaan. Asiaa selvitetään, ja epäilty on kiinniotettuna Pasilan poliitalon putkassa.opettajat ovat käyneet tapahtunutta läpi oppilaiden kanssa. Asian käsittelyä on myös määrä jatkaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.Yhtenäiskoulussa on vuosiluokat 1–9. Suurin osa oppilaista tulee koulun lähialueilta Käpylästä.