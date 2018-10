”Oh my god, oh my god”, huusivat valokuvaajat Bodominjärven rannalla – Huikeista luontokuvista tunnettu Instagram-tähti Ossi Saarinen otti uskomattoman kuvan revontulista Pääkaupunkiseudulla nähtiin maanantain vastaisena yönä näyttäviä revontulia. Luontokuvaaja Ossi Saarinen ikuisti kameralleen lähes täydellisen kuvan.