Törkeä petos Helsingissä: Nuoret miehet pysäyttivät 86-vuotiaan autoilijan ja pelottelivat hänet luovuttamaan lähes 14 000 euroa käteistä

Kaupunki

Törkeä petos Helsingissä: Nuoret miehet pysäyttivät 86-vuotiaan autoilijan ja pelottelivat hänet luovuttamaan

Autolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mieskaksikon tekemä

Volvo-huijarit

liikenteessä ollut 86-vuotias mies joutui harvinaisen härskin huijauksen kohteeksi Helsingissä. Vanhus antoi rikollisille lähes 14 000 euroa käteistä, koska luuli näiden olevan mekaanikkoja, jotka alkaisivat korjata hänen räjähdysvaarassa olevaa autoaan.Huijaus tapahtui maaliskuussa 2017, ja Helsingin hovioikeus antoi maanantaina tuomion yhdelle tekijöistä. 22-vuotias mies sai törkeästä petoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta seitsemän kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.Vanhuksen rahojen varastamiseen osallistui myös toinen mies, mutta viranomaiset eivät ole onnistuneet selvittämään hänen henkilöyttään. Tuomion saanut mies myönsi teon. Hän kuitenkin vaati hovioikeudessa rangaistuksensa alentamista.”Hänet oli nuoresta iästään ja ajattelemattomuudestaan johtuen saatu suostuteltua mukaan rikoksen tekemiseen”, puolustus perusteli hovioikeudelle toimittamassaan valituksessa.törkeä petos hakee erikoisuudessaan vertaistaan.”[Asianomistajan] mukaan tapahtumat olivat alkaneet siitä, kun kaksi mustalla Volvolla liikkeellä ollutta miestä oli pysäyttänyt hänet ja ilmoittanut, että hänen autostaan tulee kipinöitä ja auto voi räjähtää, jos vikaa ei korjata. Miehet olivat pyytäneet häneltä rahaa korjauksen tekemiseksi”, tuomiopapereissa kerrotaan.Vanhus oli siis harhautettu kesken autoilun tekemään suuria käteisnostoja ventovieraille ihmisille – täysin syyttä.Hyväntekijöitä esittäneet ”mekaanikot” olivat kuljettaneet vanhuksen ensin Itäkeskuksen Danske Bankiin, jossa tätä oli neuvottu nostamaan 5 000 euroa käteistä. Kyseisen summan ja miehen lompakossa jo entuudestaan olleet 700 euroa huijarit ottivat itselleen.Seuraavaksi vanhus kuskattiin Danske Bankin konttoriin Kaivokadulle Helsingin ydinkeskustaan. Tällä kertaa huijarit neuvoivat miestä nostamaan 8 000 euroa, jotta auton räjähdysvaaran aiheuttamat viat pystyttäisiin korjaamaan.”[Asianomistaja] on myös nämä varat luovuttanut [syytetylle] ajoneuvon korjausta varten”, oikeuden dokumenteista ilmenee.onnistuivat siis lypsämään vanhukselta kaikkiaan 13 700 euroa. Tästä summasta vain 5 500 euroa on saatu takaisin.Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut syytetyn yhdeksäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Hovissa tuomiosta lähti pois kaksi kuukautta.”Törkeällä petoksella aiheutetun vahingon ja teolla tavoitellun hyödyn määrään nähden käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus on ankara”, hovioikeus perusteli.Rikoksen röyhkeys nostettiin kuitenkin esiin myös hovioikeudessa.”Toisaalta teon moitittavuutta lisää merkittävästi, että se on tehty käyttämällä hyväksi 86-vuotiaan asianomistajan iästä johtuvaa erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa.”Petostuomion saanut mies myös määrättiin maksamaan uhrille 8 200 euron vahingonkorvaukset.