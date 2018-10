Sarjanäpistelijöiden aalto iski Tikkurilaan – Kolme ihmistä jäi kiinni, taustalla useita kymmeniä näpistyksiä pelkästään tänä vuonna

Kaupunki

Sarjanäpistelijöiden aalto iski Tikkurilaan – Kolme ihmistä jäi kiinni, taustalla useita kymmeniä näpistyksiä

elintarvikkeita ja alkoholijuomia yritti keskiviikkona ottaa mukaansa useampi sarjanäpistelijä.Poliisi tiedotti peräti kolmesta Tikkurilassa saman päivän aikana tapahtuneesta näpistyksestä. Kaikilla tekijöillä on takanaan kymmenkunta näpistystä pelkästään tältä vuodelta.ensimmäisenä näpistystä yritti 25-vuotias helsinkiläismies, joka oli varastamassa elintarvikkeita Dixin S-Marketista. Mies oli laittanut 15 euron arvosta elintarvikkeita kassiinsa, mutta vartija sai miehen kiinni kauppakeskuksen käytävällä.Poliisin mukaan mies on syyllistynyt useisiin näpistyksiin ja muihin omaisuusrikoksiin, ja pelkästään viimeisen kahden kuukauden aikana hän oli syyllistynyt kolmeentoista näpistykseen.Poliisi kertoo, että mies otettiin kiinni rikoskierteen katkaisemiseksi ja tuotiin Vantaan poliisivankilaan rikoksesta epäiltynä varkauteen. Mies on kiistänyt tekonsa.näpistystapaus tapahtui puolestaan Tikkurilan Alkossa ennen puolta seitsemää illalla, kun 40-vuotias vantaalaismies yrittää varastaa Jalokahviviina-pulloa piilottamalla sen hihaansa.Vartija otti miehen kiinni pian kassojen jälkeen. Mies oli ehtinyt tänä vuonna syyllistyä jo 16 muuhunkin näpistykseen.illan viimeisenä myös vantaalainen 40-vuotias nainen yritti näpistystä Tikkurilan Prismassa ennen puoli yhtätoista illalla. Hänen kassistaan löytyi mehua ja alkoholijuomia vajaan 20 euron arvosta.Myös naisen kohdalla vartija sai kiinni hänet kassalinjojen jälkeen, ja tuotteet saatiin takaisin myyntikuntoisina. Naisella oli myös 16 aiempaa näpistystä tältä vuodelta ja myönsi tekonsa poliisille.