”Hullu minä olen, kun tänne tulen” – Magnus Nyholm on asunut viikon kalseassa veneessä Kauppatorilla ja myynyt satoja kiloja silakkaa

Kaupunki

”Hullu minä olen, kun tänne tulen” – Magnus Nyholm on asunut viikon kalseassa veneessä Kauppatorilla ja myynyt

Kun

Monelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Myös

Silakkamarkkinat

Silakkamarkkinat

Silakkamarkkinoita vietetään Helsingin Kauppatorilla sunnuntaista perjantaihin 7.–12. lokakuuta klo 7–19 ja lauantaina 13. lokakuuta klo 7–15.