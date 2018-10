Kaupunki

Isä tunkeutui lapsensa äidin kotiin ja teki perättömän lasten­suojelu­ilmoituksen – tuomio koti­rauhan rikkomi

käräjäoikeus on tuominnut miehen kotirauhan rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta yhteiseen sakkorangaistukseen eli 30 päivän päiväsakkoon.Käräjäoikeus katsoo miehen tunkeutuneen entisen vaimonsa ja tämän nykyisen miehen kotiin loppuvuodesta 2016. Lisäksi oikeus totesi miehen tehneen perättömän lastensuojeluilmoituksen lapsensa isäpuolesta alkuvuodesta 2017.Kotirauhan rikkominen tapahtui, kun mies oli palauttamassa entiselle vaimolleen heidän yhteistä lastaan.Lapsen äidin ja tämän nykyisen miehen mukaan mies oli tullut luvatta sisään asuntoon ja kieltäytynyt poistumasta. Heidän mukaansa mies oli myös käyttäytynyt aggressiivisesti ja uhkaavasti.Mies on kiistänyt tunkeutuneensa asuntoon. Hänen mukaansa sisääntulosta ja alakertaan menemisestä oli sovittu lapsen äidin ja tämän miehen kanssa. Hän on myös kiistänyt käyttäytyneensä aggressiivisesti ja uhkaavasti, eikä hän myönnä kieltäytyneensä poistumasta asunnosta.katsoi, että mies oli jäänyt oikeudetta entisen vaimonsa asuntoon, eikä ollut suostunut poistumaan useista poistumiskäskyistä huolimatta. Lisäksi käräjäoikeus totesi miehen käyttäytyneen aggressiivisesti ja uhkaavasti.Käräjäoikeus otti kuitenkin huomioon rangaistuksessa sen, että lapsen vanhempien välit ovat olleet vuosia riitaisat. Käräjäoikeus katsoi, että teot on mitä ilmeisemmin tehty lapsen huoltoon liittyvän kiistan aiheuttamassa stressitilassa. Lisäksi oikeus totesi, että kotirauhan rikkominen kesti lyhyen aikaa, ja mies poistui asunnosta lopulta vapaaehtoisesti.kunnianloukkauksesta mies sai muun muassa siitä, että hän teki maaliskuussa 2017 lastensuojeluilmoituksen, jonka mukaan hänen lapsensa olisi jätetty yksin kotiin ilman hoitajaa. Miehen mukaan lapsesta olisi löytynyt myös mustelmia ilman syytä. Hän epäili ilmoituksessa lapsen isäpuolen pahoinpidelleen lasta ja tämän äitiä.Käräjäoikeuden asiakirjoista selviää, että ilmoitus johti Espoon lastensuojelussa palveluntarpeen arviointiin. Lastensuojelu tuli siihen tulokseen, ettei lapsen tilanteesta herännyt lastensuojelullista huolta.Lapsen äidin ja tämän miehen mukaan lapsen isä olisi lisäksi tarkoitushakuisesti haukkunut ja nimitellyt lapsensa isäpuolta lastensuojelun tapaamistilojen läheisyydessä.Mies on kiistänyt myös lastensuojeluilmoituksen perättömyyden. Hänen mukaansa ilmoituksessa oli kyse aidosta huolesta lapsen puolesta.kuitenkin katsoi, että lastensuojeluilmoitus on herättänyt aiheettoman epäilyn, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muutoin kaltoin omassa kodissaan erityisesti lapsen isäpuolen toimesta. Oikeuden mukaan ilmoituksen tarkoituksena on ollut loukata ja vahingoittaa lapsen isäpuolta.Käräjäoikeus totesi miehen myös loukanneen lapsensa isäpuolta varsin leimaavin ilmaisuin. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että perättömien väitteiden ja huutelun vastaanottajina ovat olleet lähinnä lastensuojelualan työntekijät, mikä vaikutti tuomioon.Käräjäoikeus tuomitsi miehen 30 päiväsakon yhteistuomioon. Mies on käräjäoikeuden mukaan myös velvollinen korvaamaan entiselle vaimolleen ja lapsensa isäpuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, koska valitusaika on kesken.