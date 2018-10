Kaupunki

Helsinkiläisten päästöistä yli puolet syntyy muualla, koska ruoka, tavarat ja matkat saastuttavat – ”Emme pyst

Helsingistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005864287.html

Monet

https://www.hs.fi/haku/?query=robin+ellis,+45,+herttoniemi

https://www.hs.fi/haku/?query=elina+savo,+68,+haaga

https://www.hs.fi/haku/?query=katja+pesonen,+29,+kamppi

” Jos haluaa tehdä ekologisilla valinnoilla hyvää, se ei saisi olla vaikeaa, vaikka taloudellinen tilanne olisi heikko.”

Helsingin

Jarkon