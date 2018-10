Kaupunki

Suomalaisilta toivotaan oma-aloitteisuutta kestävässä kulutuksessa – Jos se jää sen varaan, olemme maalissa eh

Onko

Suomalaisten

ilmastonmuutoksen hillitseminen päättäjien vai kansalaisten käsissä?Ainakin poliittisen päätöksenteon ensisijaista vastuuta korostettiin, kun asiaa kysyttiin suomalaispolitiikoilta viime viikolla julkistetun IPCC:n ilmastoraportin yhteydessä.Samanaikaisesti sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti on tullut sitä viestiä, että myös jokaisella kansalaisella on vastuu tehdä ympäristön kannalta kestäviä kulutusvalintoja. Toistaiseksi se on esitetty lähinnä toiveen muodossa.Ilman kansalaisiin ja elinkeinoelämään kohdistuvia selkeitä lakeja ja verotusta sekä kulutusvalintojen muuttamiseen tähtäävää konkreettista ohjeistusta, muutosta on kuitenkin lähes mahdotonta vaatia ja saavuttaa.kulutus on luonnonvarojen ja kasvihuonepäästöjen kannalta kaukana normaalista, mistä muistutetaan vuosittain WWF:n ylikulutuspäivänä.Täysin toimettomia Suomessa ei ole kuitenkaan oltu, sillä kohta kymmenen vuotta sitten vuonna 2009 suomalaisten ylikulutuspäivä oli jo 25. maaliskuuta. Tänä vuonna sitä vietettiin kaksi viikkoa myöhemmin 11. huhtikuuta. Se on päivä, johon mennessä suomalaiset ovat ehtineet kuluttaa koko vuoden osuutensa maailman luonnonvaroista.Sekä valtion että esimerkiksi hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä tähtäävän Helsingin kaupungin osalta monia jo suunniteltuja tekoja on tarkoitus lähteä toteuttamaan vasta ”tulevina vuosina”.Jos päätöksenteossa tahti pysyy nykyisellään, suomalaisten ylikulutusvuodet ovat takana vasta noin 180 vuoden päästä.