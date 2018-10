Sörnäisiin ilmestyi jopa kymmenen metriä korkea roskakasa – Kaupunki lätkii yrittäjälle jättisakkoja, mutta jätevuori ei liikahda mihinkään

Kaupunki

Sörnäisiin ilmestyi jopa kymmenen metriä korkea roskakasa – Kaupunki lätkii yrittäjälle jättisakkoja, mutta jä

Hallitsemattomasti

Ympäristöluvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siirtokuormausasemilla