Syöpäsairas Hannele Kuronen keräsi säkkikaupalla käytettyjä vaatteita kodittomien auttamiseksi – ”Tämä on minulle tavallaan henkireikä”

Kaupunki

Syöpäsairas Hannele Kuronen keräsi säkkikaupalla käytettyjä vaatteita kodittomien auttamiseksi – ”Tämä on minu

”Kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuma

Nuorilla

Suomi

Toinen

Vapaaehtoisilla