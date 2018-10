Kalasataman 35-kerroksisen tornitalon rakentaminen näyttää lähes pysähtyneen – Aikataulut eivät veny, vakuuttaa SRV

Kaupunki

Kalasataman 35-kerroksisen tornitalon rakentaminen näyttää lähes pysähtyneen – Aikataulut eivät veny, vakuutta

Kalasatamaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV:n

SRV

Kalasatamaan

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005851811.html