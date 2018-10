Kaupunki

Havainto kotouttamisesta Espoossa: Ihmiselle ei kannata opettaa asioita suomeksi, jos hän ei osaa suomea

”Kylmä ilmasto on kautta historian muokannut suomalaisten luonnetta ja käyttäytymistä ja tehnyt suomalaisten elämästä kamppailua luonnon olosuhteita vastaan. Miehet ja naiset ovat yhdistäneet voimansa pärjätäkseen pohjoisessa ilmastossa.”

”Oma auto, bensiini, vakuutusmaksut, verot ja auton huolto ovat Suomessa aika kalliita. Talvella autossa on oltava talvirenkaat ja kesällä kesärenkaat. Renkaat siis täytyy vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.”

”Aikuisten pikkujoulujuhlissa pukeudutaan juhlavaatteisiin, syödään hyvin ja juodaan usein alkoholia. Lasten juhlissa kouluissa ja harrastuksissa syödään herkkuja ja jaetaan pikkujoululahjoja.”

”Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu demokraattisesti, eli kaikki väestöryhmät ovat päässeet vaikuttamaan siihen, millaiseksi Suomea kehitettiin ja kehitetään. Siksi suomalaisten on tähän mennessä ollut melko luontevaa kokea maansa, sen virkamiehet ja palvelut omikseen ja luottaa niihin.”

”Suomessa on varsinkin suuremmissa kaupungeissa tyypillistä, että osa ihmisistä ei tunne naapureitaan eikä välttämättä tervehdi heitä. Moni suomalainen ajattelee, että näin jokainen saa olla omassa rauhassaan. On kuitenkin mukavaa ja kohteliasta tervehtiä ja jutella naapurien kanssa, kun heitä näkee pihalla tai rappukäytävässä.”

