Espoo vuokrasi Otaniemestä 20 vuodeksi tilat, joihin mahtuisi 2 500 lukiolaista – Nyt lähes kolme miljoonaa vuodessa maksaviin tiloihin on tulossa 800 opiskelijaa

Kaupunki

Espoo vuokrasi Otaniemestä 20 vuodeksi tilat, joihin mahtuisi 2 500 lukiolaista – Nyt lähes kolme miljoonaa vu

Osa

Alun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimistorakennuksen

Espoon poliitikot

Samaan