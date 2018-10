Suuronnettomuus oli lähellä Helsinki-Vantaalla kahtena peräkkäisenä päivänä – ”Lennonjohtaja unohti, että lumityökoneita käytettiin kiitotiellä”

Kaupunki

Suuronnettomuus oli lähellä Helsinki-Vantaalla kahtena peräkkäisenä päivänä – ”Lennonjohtaja unohti, että lumi

Onnettomuustutkintakeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen

Jo heti

Onnettomuustutkintakeskus