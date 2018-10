Kaupunki

Pikkuisen Lohjan ykköspoliitikko saa vuodessa 24 000 euroa, Vantaalla maksetaan vain 7 000 euroa – Miten se on

Helsingin Sanomien lukija, tiedättekö missä on Mustasaaren kunta?Ehkä tiedätte. Se on lähellä Vaasaa Pohjanmaan maakunnassa, ja siellä sijaitsee Suomen toistaiseksi pisin, Raippaluodon silta, jonka pituus on 1 045 metriä. Silta jää kakkoseksi, kun 1 200 metriä pitkä Kruunuvuorensilta valmistuu Helsinkiin vuonna 2025.Urheilijat saattavat myös tietää, että Mustasaaressa sijaitsee Botniahalli. Se on Suomen suurin, täysimittainen yleisurheilu-, sekä palloilu- ja monitoimihalli.ei moni välttämättä tiedä, että Mustasaaren kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 9 000 euroa. Onko se paljon vai vähän, riippuu siitä, mistä päin katsoo.Ei 9 000 euroa paljon ole, jos sillä pitäisi vuosi elää. Jotkut senkin taikatempun tosin joutuvat tekemään. Sen sijaan jos summaa vertaa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, yhdeksän tonnia on aika paljon.Vantaan kh:n pj:n vuosipalkkio nimittäin on 7 000 euroa, siis kaksi tonnia vähemmän kuin Mustasaaren kollegan, näin vaikka Vantaalla on noin 225 000 asukasta eli noin 12-kertaisesti runsaan 19 000 asukkaan Mustasaareen nähden.Espoon kh:n pj:n vuosipalkkio puolestaan on lähes 32 000 euroa eli neljä- ja puolikertainen Vantaan kollegan palkkioon nähden, vaikka kaupunki on väkiluvultaan suomalaisittain samassa sarjassa Vantaan kanssa.mitäs länsiuusimaalainen Lohja tekee tässä seurassa? No, sekoittaa pakkaa. Kaupungissa on vajaat 50 000 asukasta ja kh:n osa-aikaisen pj:n vuosipalkkio on 24 000 euroa. Se on yli nelinkertainen Vantaan kh:n pj:n nostamaan 7 000 euron vuosipalkkioon verrattuna, vaikka Vantaan väkiluku on lähes neljä- ja puolikertainen Lohjaan nähden.Asiaan on selitys: Jos Vantaan kh:n puheenjohtaja päättäisi ryhtyä osa-aikaiseksi ja alkaisi nostaa kuukausittaista palkkiota, kuten hänen Espoon ja Lohjan kollegansa, hänen yhteenlasketut kuukausipalkkionsa vuodessa kohoaisivat 33 000 euroon.Silloinkin Lohjan kh:n pj:n palkkio tosin näyttäytyisi isoihin kaupunkeihin verrattuna todella runsaana. Yleensä Lohjan kokoisten kaupunkien kh:n pj:n palkkio vuodessa on jotakin kolmen ja seitsemän tuhannen euron väliltä.Uutta kunnista -julkaisussa 4 / 2018 on taulukoitu Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot. Julkaisusta käy ilmi, että vuonna 2017 alkaneen valtuustokauden alussa kaikissa Manner-Suomen kunnissa kh:n pj:lle maksetaan määräajalta palkkiota tai palkkaa.Julkaisusta käy ilmi, että sama sekalaisuus kuin pääkaupunkiseudun palkkioiden suuruudessa, pätee koko Suomessa. Puheenjohtajien kesken kunnissa on palkkioiden summissa eriarvoisuutta, vai pitäiskö sitä sitten kutsua moniarvoisuudeksi? Ääripäissään kuntien ykköspoliitikkojen palkkiot eivät ole missään suhteessa toisiinsa.