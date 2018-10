Mies vaihtoi uudet renkaat arvottomiin koeajon aikana, tämä toistui yhdeksän kertaa Helsingin seudulla – erikoisesta kavallusvyyhdestä ehdotonta vankeutta

Kaupunki

hovioikeus antoi torstaina tuomion kavallusvyyhdestä, joka ei ole tekomuotonsa puolesta aivan perinteisimmästä päästä.Ehdottomaan vankeuteen tuomittu 53-vuotias mies tehtaili rikoksensa autoliikkeiden järjestämien koeajojen aikana. Miehen taktiikkana oli siis ottaa autoja koeajoon autoliikkeistä eri puolilta Helsingin seutua ja vaihtaa testaamisen aikana ajoneuvojen rengassarjat vanhempiin.Rengassarja tarkoittaa neljää autonrengasta vanteineen.”Koska [syytetty] on koeajojen aikana anastanut renkaat ajoneuvojen tavaratilasta, [syytetyllä] on täytynyt olla valmiina odottamassa toiset renkaat, jotka hänen on asiassa esitetty siirtäneen anastettujen renkaiden tilalle”, tuomiopapereissa kerrotaan.Rikoksia on siis pitänyt suunnitella ainakin jollain tavalla ennakkoon.Mies anasti talvi- ja kesärengassarjoja kaikkiaan yhdeksän kertaa. Rikosten kohteiksi joutuneet autoliikkeet sijaitsevat Vantaalla, Keravalla, Porvoossa ja Hyvinkäällä.Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana.Anastamansa rengassarjat mies myi eteenpäin ja ne ovat jääneet kateisiin. Tilalle jätetyt renkaat vanteineen olivat puolestaan vanhoja, jopa arvottomia.tuomitsi miehen aiemmin yhdeksästä varkaudesta sekä samassa oikeudenkäynnissä käsitellystä bensanäpistyksestä kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen ja katsoi syyllistyneensä kavalluksiin tai lieviin kavalluksiin. Hän vaati rangaistuksensa muuttamista ehdolliseksi.Hovioikeuden puntaroitavana oli siis lähinnä se, syyllistyikö mies varkauksiin vai kavalluksiin. Mitään radikaalia eroa rangaistuksen mittaamisen suhteen ei pelkällä rikosnimikkeen vaihtamisella tässä tapauksessa kuitenkaan ollut, sillä niin varkaudesta kuin kavalluksestakin rangaistusseuraamus on sakkoa tai enintään puolitoista vuotta vankeutta.Hovioikeus katsoo torstaisessa ratkaisussaan, että mies syyllistyi yhdeksään kavallukseen. Muutosta varkauksista kavalluksiin hovioikeus perustelee sillä, että ajoneuvojen tavaratiloista anastetut renkaat olivat miehen hallinnassa silloin, kun koeajoja ajettiin. Renkaita ei siis anastettu toisen hallusta, kuten varkauden tunnusmerkistö edellyttää.pituuteen muutoksella ei ollut vaikutusta. Kahdeksan kuukauden ehdoton vankeustuomio pysyi siis ennallaan hovioikeudessa.Mies myös määrättiin korvaamaan anastamansa rengassarjat, mikä tarkoittaa tuhansien eurojen laskua.