Bosse-spanieli tukehtui hitaasti eläinlääkärin pöydälle – Hoidon kanssa kaksi vuotta vitkutellut mies tuomittiin pysyvään eläintenpitokieltoon

Bosse-spanieli tukehtui hitaasti eläinlääkärin pöydälle – Hoidon kanssa kaksi vuotta vitkutellut mies tuomitti

käräjäoikeus tuomitsi torstaina vuonna 1956 syntyneen miehen 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen eläinsuojelurikoksesta. Mies määrättiin myös koiria koskevaan pysyvään eläintenpitokieltoon.Oikeuden mukaan mies oli pitkään ja vakavasti laiminlyönyt vuonna 2007 syntyneen Bosse-nimisen cavalier kingcharlesinspanielin hoidon. Rikos tapahtui vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana.oli päätynyt miehen ja tämän liikuntarajoitteisen vaimon haltuun vaimon äidiltä, joka ei omien liikkumisvaikeuksiensa vuoksi pystynyt pitämään koirasta huolta.Miehen mukaan hän ei ollut koiran omistaja. Oikeus katsoi miehen kuitenkin olleen käytännössä vastuussa koiran hyvinvoinnista.Todistajana kuultu kaupungineläinlääkäri kertoi oikeudessa saaneensa ensin eläinsuojeluilmoituksen koskien kissaa. Tarkastuskäynnillä hän oli kohdannut Bossen ja todennut koiran olevan vakavasti sairas ja vaativan välitöntä hoitoa.Koiran suu oli huonossa kunnossa. Eläinlääkäri epäili myös, että koiralla on sydänvika. Hän määräsi, että koira on vietävä yleistutkimukseen ja hammashoitoon.olikin vienyt koiran lääkärille, mutta myöhemmillä tarkastuskäynneillä kaupungineläinlääkäri huomasi, ettei hammashoitoa ollut tehty, eikä sydänvaivaa hoidettu.Myöhemmin mies käytti koiraa hammashoidossa, mutta laiminlöi todistajina kuultujen eläinlääkärien mukaan sydänoireiden hoidon. Myös suunhoito jäi puolitiehen.kuoli helmikuussa 2016. Mies oli tuonut koiran eläinlääkäriasemalle noin kello 14 huonossa kunnossa. Koiralla oli hengenahdistusta, se haukkoi henkeä ja oli shokkitilassa.Koira siirrettiin toimenpidehuoneeseen, jossa sen kunto romahti. Koiran sydän pysähtyi eikä sitä saatu pelastettua elvytysyrityksistä huolimatta.Mies kertoi koiraa hoitaneelle eläinlääkärille, että hengenahdistusoireet olivat alkaneet edellisenä yönä.Lääkärin mukaan se, että koira tuotiin vastaanotolle vasta seuraavana päivänä iltapäivällä, osoittaa selvää välinpitämättömyyttä.Miehen mukaan koiralle oli aloitettu sydänlääkitys marraskuussa 2015. Eläinlääkäri oli vaatinut lääkityksen aloittamista yli vuotta aiemmin. Tätä ennen toinen eläinlääkäri oli ollut sitä mieltä, ettei lääkitystä tarvita.kuvasi Bossen kuolemaa sanalla julma. Hänen mukaansa oli selvää, että oireet eivät ole voineet alkaa yllättäen. Kaupungineläinlääkärin mukaan oireita on täytynyt olla jo pitkään.Ruumiinavauksessa koiran todettiin kuolleen hitaasti tukehtumalla sen jälkeen, kun koiran keuhkot olivat alkaneet täyttyä vedellä.Sivulöydöksenä kuolemansyytutkinnassa koiralta löytyi krooninen suolistotulehdus sekä erittäin voimakas suun hoitamattomuudesta johtuva ienten ja hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus. Suun ongelmista oli aiheutunut koiralle kipua pureskeltaessa.Kaupungineläinlääkäri huomautti, että kuoleminen tukehtumalla on kivulias kuolintapa johon liittyy tuskaa ja pelkoa.