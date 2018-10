Kaupunki

Kuollut ihminen ajelehti Keravanjoessa Vantaalla

Keravanjoesta

Keravanjoki

Vantaalta löytyi perjantaina kuollut ihminen. Hätäkeskus sai ilmoituksen joessa ajelehtineesta ruumiista hieman ennen puoltapäivää.Vainaja löytyi Peijaksentien kohdilta, Rekolan ja Päiväkummun rajaseudulta.Poliisi ei tällä hetkellä epäile henkilön kuolemaan liittyvän rikosta. Kyseessä on täten tavanomainen kuolemansyyntutkinta, jonka tarkempi sisältö on salaista.on Vantaanjoen pisin sivujoki. Sillä on mittaa noin 65 kilometriä.