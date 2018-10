Tuntematon mies tunki väkisin ase kädessään lapsiperheen kotiin Espoossa – selitti oikeudessa tekoaan valheellisten huhujen kitkemisellä

Kaupunki

Tuntematon mies tunki väkisin ase kädessään lapsiperheen kotiin Espoossa – selitti oikeudessa tekoaan valheell

Lapsiperheen

Asemiehen

Poliisi otti

Käräjäoikeus kuvailee

Tuomio ei

kotiin Espoossa marraskuussa 2017 aseen kanssa tunkeutunut mies sai perjantaina Espoon käräjäoikeudessa tuomion törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Asunnossa oli tapahtuma-aikaan isä ja kaksi noin 10-vuotiasta lasta.Perheen mukaan tunkeutuja oli heille täysin tuntematon mies. Vuonna 1985 syntynyt syytetty puolestaan väitti, että perheenisä olisi levittänyt hänestä aiemmin laittomaan lääkekauppaan liittyviä valheita. Tätä asiaa hän sanojensa mukaan meni selvittämään asunnolle.Käräjäoikeus uskoi perheenisän ja tämän naisystävän kertomaan, jonka mukaan asemies ei ollut heille millään tavalla entuudestaan tuttu. On mahdollista, että kyseessä oli jonkinlainen sekaannus.tunkeutuminen tapahtui 24. marraskuuta 2017 Espoossa. Kaikki alkoi vaimeasta ovikellon kilahduksesta, joka sai perheen tyttären menemään avaamaan ulko-ovea.Kauempana ovesta ollut perheenisä havaitsi, että ovella ollut mies lähti pyrkimään sisään. Hän myös näki, että tällä oli käsissään ase ja teippirulla.Isä ryhtyi työntämään tunkeutujaa ulos asunnosta. Estely onnistui, vaikka mies pyrkikin sinnikkäästi sisätiloihin.Syytetyn mukaan hänellä ei ollut mitään asetta.miehen kiinni noin tunnin kuluttua tapahtuneesta. Tämän hallusta ei löytynyt asetta.Käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että syytetyllä oli runsaasti aikaa hankkiutua eroon aseesta rikoksen ja kiinnijäämisen välissä. Oikeus piti uskottavana perheenisän kertomaa siitä, että tunkeutujalla oli kädessään isohko pistooli.Asemiehen toimintaan liittyi käräjäoikeuden mielestä ilmeinen kostotarkoitus. Siitä ei kuitenkaan löytynyt näyttöä, että miehen aikeissa olisi ollut käyttää väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta.Perheenisän mukaan tunkeutuja piti asetta koko ajan alaspäin suunnattuna.”Pelkästään sillä perusteella, että [syytetty] on varustautunut ampuma-aseella, ei voida päätellä väkivallan käyttämistarkoitusta”, arvioi käräjäoikeus.rikoksen olleen yllätyksellinen ja kokonaisuutena arvostellen törkeä. Syytetty syyllistyi näin ollen törkeään kotirauhan rikkomiseen.Mies sai tuomion myös huumausainerikoksesta, koska hänen hallustaan löytyi pieni määrä kannabista.Espoon käräjäoikeus tuomitsi miehelle puoli vuotta vankeutta. Vankeusrangaistuksen sijasta hänet passitettiin 177 tunniksi yhdyskuntapalveluun.Lisäksi mies määrättiin maksamaan perheenisälle ja oven avanneelle tytölle kummallekin 1 900 euron korvaukset kärsimyksestä ja tilapäisestä haitasta. Asunnossa tapahtuma-aikaan olleelle pojalle hänen on maksettava 1 700 euroa.ole lainvoimainen. Siihen voi siis vielä yrittää saada muutoksia korkeampien oikeusasteiden kautta.