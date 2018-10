Asemakaava määrää tiilien sauman väristä, toinen pakottaa rakentamaan 3,2 metriä korkean pergolan – Miksi Helsinki käsiohjaa rakentamista?

Kaupunki

Asemakaava määrää tiilien sauman väristä, toinen pakottaa rakentamaan 3,2 metriä korkean pergolan – Miksi Hels

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtoruusu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennusalan

Gunillantien

”Siinä puhutaan rahasta.”

Kaupunkiympäristön

Aho