Autoilija vaatii Helsingin kaupungilta sadan euron korvausta viime joulukuussa autoon iskeytyneestä jääpaakusta

Kaupunki

Autoilija vaatii Helsingin kaupungilta sadan euron korvausta viime joulukuussa autoon iskeytyneestä jääpaakust

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin kaupungin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaupunkiympäristölautakunta päättää tiistaina, onko viime joulukuussa eräälle autolle vahinkoa aiheuttanut jääpaakku kaupungin vastuulla.Korvausvaatimuksen hakija on sitä mieltä, että kaupunki oli hoitanut Taka-Töölössä sijaitsevan tien auraamisen huolimattomasti, ja tielle oli jäänyt sora- tai jääpaakku. Paakku iskeytyi auton pohjaan ja sen pohjapanssari irtosi. Autoilija vaatii tästä 104,25 euroa korvauksia kaupungilta.Alkuperäinen korvausvaatimus hylättiin helmikuussa, koska Helsingin kaupunki katsoi, ettei se ole vastuussa vahingosta. Hakija teki päätöksestä kuitenkin oikaisuvaatimuksen. Kuntalain mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa valittaa siitä ja hakea oikaisua.kaupunkiympäristön toimialajohtaja suosittelee, että lautakunta hylkää autoilijan oikaisuvaatimuksen tiistain kokouksessaan. Tälle suositukselle esitetään lukuisia perusteita.Ensinnäkin tie oli aurattu vahinkopäivänä kello kuuden ja kahden välillä päivällä, eli kunnossapidon sovitussa aikataulussa. Vahinko tapahtui kello 11. Silloin on valoisaa, eli mikäli tiellä oli paakku, sen olisi voinut nähdä ja väistää sitä.Kaupungin selvityksen mukaan sää oli yleisesti ollut koko alkutalven ajan leuto, joten jäisiä lumivalleja tai muita jääkokkareita ei ollut vielä syntynyt. Lisäksi selvityksessä huomautetaan, että vahinkoa edeltäneinä päivinä oli satanut räntää.”Kaupungilla ei ole tietoa, mistä vahingon aiheuttanut jää- tai sorapaakku on päätynyt ajoradalle. Kaupungille ei ole myöskään tullut muita ilmoituksia tällaisesta paakusta, joten kyseessä on ollut ennalta arvaamaton tapahtuma, johon ei ole voitu kunnossapitotoimenpiteillä paremmin varautua”, selvityksessä todetaan.Näytön puutteeksi lasketaan myös se, ettei hakija ole esittänyt valokuvaa vahingon aiheuttaneesta paakusta tai sen sijainnista vahinkohetkellä.”Syy-yhteys vahingon ja kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden välillä on jäänyt näyttämättä”, lopputulemassa todetaan.