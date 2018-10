Olympiastadionin valtava remontti on odotettua työläämpi, ja lopulliset kustannukset ovat vielä auki – neuvoa on kysytty jopa amerikkalaisen NFL-stadionin suunnittelijoilta

Kaupunki

Olympiastadionin valtava remontti on odotettua työläämpi, ja lopulliset kustannukset ovat vielä auki – neuvoa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1938

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääsääntöisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennesuunnittelija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olympiastadionin

Skanska