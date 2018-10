Pitääkö lapsille pakata eväät mukaan, ovatko uimahallit ja kirjastot auki? HS selvitti maanantaina alkavan lakon vaikutuksia 14 paikkakunnalla Helsingin seudulla

Kaupunki

Osassa kouluissa ja päiväkodeissa ruokalistoihin saattaa tulla muutoksia. Lisäksi maksullista välipalaa tai kahviopalveluita ei ole tarjolla. Lounas tai eväslounas kuitenkin tarjotaan päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Koulujen ja päiväkotien ruokapalveluista vastaava Palvelukeskus Helsinki tiedottaa muutoksistaan verkkosivuillaan.

Niissä varhaiskasvatuksen toimipisteissä, joissa tarjotaan eväslounas, ei tarjota aamu- tai välipalaa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta kouluissa ei ole välipalatarjoilua, mutta leikkipuistoissa pystytään tarjoamaan välipala. Kehitysvammaisten ja autististen lasten välipalatarjoilu tarjotaan normaalisti.

Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole tarjolla maksullista välipalaa tai kahviopalveluita.

Hoitoalan ruokapalvelut toimivat normaalisti.

Ruokapalvelut Palmian vastuulla olevissa vastaanottokeskuksissa ja palvelukeskuksissa Helsingissä toimivat normaalisti.

Palmian Helsingissä sijaitsevien 30 lounasravintolan auki- tai kiinniolot selviävät vasta lakon alettua.

Lakko ei vaikuta niihin toimipisteisiin, joissa ruokapalveluista vastaa Sodexo tai Fazer Amica.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat auki normaalisti. Paikallisia häiriötä saattaa kuitenkin aiheutua sosiaali- ja terveysalan sekä lähi- ja perushoitajien liittojen Tehyn ja Superin vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa maanantaina 22.10. ja päättyy sunnuntaina 4.11.

Palmia on ilmoittanut turvaavansa seuraavien kohteiden toiminnan: vastaanottokeskukset, lännen psykiatria- ja päihdekeskus, lännen päihdepoliklinikka, pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus, Soidinkujan toimipiste, Malmin sosiaalivirasto, Sturenkadun toimipiste, lastensuojelun perhetapaamiset, Siltasaarenkadun toimipiste, lastensuojelu, Laakson sairaala.

Kirjastot, nuorisotalot ja museot ovat avoinna.

Pirkkolan uima- ja palloiluhalli ja Jakomäen uimahalli ovat suljettu, mutta koululaisuinnit järjestetään molemmissa uimahalleissa.

Pirkkolan kenttien vuorot peruttu ja alakerran kunto- ja voimailusalit suljettu, mutta Pirkkolan kentät vapaakäytössä lakon aikana.

Ulkoilupalvelut, Kisahalli, Liikuntamylly, Itäkeskuksen uimahalli, Yrjönkadun uimahalli ja Oulunkylän liikuntapuisto toimivat normaalisti.

Kanneltalo, STOA, Malmitalo, Vuotalo, Savoy, Caisa ja Annantalo ovat avoinna. Kulttuuritalot viestivät mahdollisista muutoksista verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Metron ja raitioliikenteen turva- ja kiinteistöpalvelut sekä Helsingin Sataman järjestyksenvalvonta toimivat normaalisti.

Hälytyskeskus, asiakaspalvelu, kiinteistövalvomo ja piirivartiointi turvataan.

Palvelukeskus Helsingin ruokatuotantolaitoksen Pakkalan huolto hoidetaan.

Siivouspalvelut hoidetaan: Hietaniemen palvelukeskus, Roihuvuoren, Kinaporin ja Hopeatien palvelutalot, Palvelukeskus Helsingin ruokatuotantolaitos Pakkala, osa HUS-Tukipalvelujen kohteista (Vegatalo, Kylänvanhimmantie, Tukholmankatu, Linnoitustie, Liesikuja, Vernissakatu, Paciuksenkatu 4, Vilniementie, Peltolantie),

Espoo

Osaan päiväkoteja ei pystytä toimittamaan lainkaan ateriapalveluja ja muidenkin päiväkotien ruokalistoissa ja -palveluissa on poikkeuksia. Esimerkiksi erityisruokavalioiden toimituksissa saattaa olla puutteita. Päiväkoti- ja ryhmäperhehoitolasten vanhempia pyydetäänkin varautumaan tilanteeseen eväillä.

Kouluruokailua ei voida taata, joten koululaisten kannattaa varautua eväillä. Osaan kouluista toimitetaan vain kevyt evästarjoilu ilman erityisruokavalioita ja muissakin kohteissa ruokalistat ja palvelut ovat rajattuja.

Asukaspuistojen, iltapäiväkerhojen ja esikoulujen välipaloja, esikoulujen aamupaloja sekä koulujen välipalamyyntiä ei järjestetä.

Seuraavat lounasravintolat on suljettu: Pihatalon lounasravintola, Tapiolan palvelutalon lounasravintola, Kalajärven palvelutalon lounasravintola, Haukitalon lounasravintola, Keskuspaloaseman lounasravintola, Tapiolan terveysaseman lounasravintola, Espoonlahden terveysaseman lounasravintola.

Lakisääteiset hoivapalvelut ja kotiateriat toimitetaan normaalisti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään järjestämään normaalisti.

Superin ja Tehyn vuoronvaihtokielto voi aiheuttaa henkilökuntapulaa päiväkodeissa. Jos riittävää henkilökuntaa ei voida turvata, yksiköiden aukioloaikaa voidaan joutua rajoittamaan.

Kirjastot ovat avoinna, mutta omatoimikirjastoissa saattaa olla tavallista vähemmän palveluaikaa. Omatoimikirjastoon kirjaudutaan omalla kirjastokortilla ja pin-koodilla.

Kannusillanmäen liikuntatilat on suljettu, mutta muut liikuntatilat ovat käytössä normaalisti.

Vantaa

Huoltajien kannattaa varautua pakkaamaan varhaiskasvatuksessa oleville lapsille mukaan nimellä varustetut eväät, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä eikä lämmittämistä. Huoltajia pyydetään myös varaamaan erityisruokavaliota noudattavalle lapselle sellaiset eväät, jotka vastaavat lapsen ravintotarvetta koko päiväkotipäivän ajan.

Melko varmasti ateriapalvelut toimivat normaalisti seuraavissa päiväkodeissa: Illenpihan, Illenpuiston, Kartanonkosken, Kuusikon, Kuusikkotien, Lystilän, Pakkalan, Pakkalanrinteen, Pehtoorin, Riihipellon, Tammistonrannan, Tammiston päiväkoti ja paviljonki, Y.E.S päiväkoti, Kanniston, Kivistön, Maitotorpan, Hämeenkylän, Varistonniityn, Pähkinärinteen, Jönsaksen päiväkoti, Vantaanlaakson päiväkoti, Eppilän, Malminiityn, Simonmetsän, Simonkallion, Kämmekkäpuiston, Vallinojan, Vierumäen, Kiirunatien, Maauuninpolun, Ilvespuiston, Saturnuksen, Siimapuiston, Itä-Hakkilan, Kimokujan, Hakunilanrinteen, Hiekkaharjun, Jokiniemen, Metsälinnun, Korson, Tarhapuiston, Rautpihan, Seutulan, Vapaalan,Sinirikon ja Metsolan.

Karhunpesän päiväkodissa vain aamupala ja välipalaksi leipää

Hansin päiväkodissa ei iltaruokailua

Oppilaita ja opiskelijoita pyydetään varautumaan koulupäivään eväillä, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä eikä lämmittämistä, mikäli koulua ei mainita alla olevassa listauksessa.

Melko varmasti ateriapalvelut toimivat normaalisti seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa: Helsinge skola, Kartanonkosken, Kuusikon, Pakkalan koulut, Vantaan Kansainvälinen koulu Point, Varia Rälsstie, Veromäen, Vantaanjoen, Kanniston, Kivimäen koulu, Uomarinteen,Simonkylän, Vaskivuoren, Kyrkoby skola,Varian tennistien toimipiste, Ruusuvuoren, Kulomäen, Itä-Hakkilan, Lehtikuusen koulu Kaarna, Lehtikuusen koulu Havu, Länsimäen, Vierumäen, Kulomäen, Sotungin, Jokiniemen, Lumon lukio, Dickursbyn, Ylästön, Päiväkummun, Seutulan, Askiston, Variston, Rajatorpan, Helsinge gymnasium ja Koivukylän.

Aurinkokiven koulussa pystytään järjestämään ruokailu melko normaalisti, mutta muutokset ovat mahdollisia.

Vanhus- ja vammaispalveluissa kaupungin kaikkien hoivakotien, palvelutalojen, toimintakeskusten ja päivätoimintakeskusten ruokailuista ja puhtaanapidosta huolehditaan.

Kotihoitoon toimitetaan ruoka lakon aikana normaalisti.

Vantaan sairaalan yksiköissä Katriinan sairaalassa ja Peijaksessa tuotetaan ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut.

Vammaispalveluissa Malminiityn ja Myyrmäen toimintakeskuksissa tarjotaan ateriat ja huolehditaan puhtaanapidosta, kuten myös Koisorannan palvelukeskuksessa sekä Tammirinteen, Viertolan ja Kuuselan lastensuojelulaitoksissa.

Terveysasemien ja hammashoitoloiden puhtaanapito järjestetään.

Vantaan uimahallit ovat suljettuina maanantaina ja tiistaina.

Kaupungin palloilu- ja jäähallien käyttövuoroja saatetaan supistaa lakkopäivien aikana. Palloilu- ja jäähallit tiedottavat mahdollisista poikkeuksista suoraan tiloja käyttäville seuroille, kun lakon vaikutukset ovat tiedossa.

Nuorten kulttuuritehdas Vernissassa Tikkurilassa ei ole nuorisopalvelujen järjestämää toimintaa. Vernissan kahvila, Tikkurilan Teatteri ja Sirkuskoulu toimivat normaalisti.

Kauniainen

Lakko ei kosketa Kauniaisten palveluja.

Hyvinkää

Ateriapalvelut toimivat normaalisti. Ulkopuolisen palveluntuottajan kohteissa ei ole tiedossa muutoksia.

Tilojen siivouksen taso on puutteellista tai tiloja ei siivota lainkaan.

Sveitsin uimala on suljettu.

Hyvinkää lupaa tiedottaa lakon vaikutuksista lisää tiedon karttuessa osoitteessa www.hyvinkaa.fi http://www.hyvinkaa.fi/

Järvenpää

Lakko koskee kaikkia Järvenpään liikuntapalvelujen toimipisteitä, ateria- ja siivouspalveluista vastaavan Jatsi Oy:n sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavan Mestaritoiminta Oy:n JHL:n kuuluvia työntekijöitä.

Päiväkotilasten ja koululaisten vanhempien tulee pakata lapsille eväät mukaan maanantaina ja tiistaina. Vain vuorohoitopäiväkoti Pehtoorissa ruokailu järjestetään normaalisti.

Huoltajia on tiedotettu asiasta erikseen Tenavanetin, Helmen ja Wilman välityksellä.

Vuorokauden ympäri toimivissa hoito- ja hoivalaitoksissa ateria- ja siivouspalvelut toimivat normaalisti. Näitä ovat Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus Justin akuuttiosasto, Vaahterakoti, Pihlavistokoti, Lehmustokoti, Tammistokoti sekä Pehtoorin vuorohoitopäiväkoti.

Järvenpään Päihdesairaalan A-klinikan palvelut toimivat normaalisti.

Ruokahuollon ulkopuolelle jäävissä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa sekä sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö Walssissa kaupunki hoitaa ruokahuollon korvaavilla järjestelyillä.

Justin kahvilaravintola Silkkiuikku on suljettu.

Uimahalli, liikuntahalli, jäähalli sekä harjoitushalli oheistiloineen ovat kiinni.

Liikuntapalveluiden liikunnanohjausryhmät Piirosen liikuntakeskuksella, liikuntapäivystykset, liikuntaneuvonnat ja Piirosen kuntosalin vapaaharjoitteluvalvonnat on peruttu.

Kerava

Keravan kaupungin kaikissa päiväkodeissa ruokaillaan tavalliseen tapaan.

Myös vanhusten kokopäivähoidon yksiköissä ateriapalvelut toimivat, samoin kotipalveluasiakkaiden ruokahuolto. Osa ruuista kuitenkin joudutaan korvaamaan toisilla, pieniä ruokalistamuutoksia on siis odotettavissa.

Keravalaisten koulujen oppilailla ei ole ruokailua lakkopäivinä. Myöskään iltapäiväkerhoissa ei pystytä tarjoilemaan välipalaa. Huoltajien on syytä varautua laittamaan lapsille eväät mukaan. Eväille ei pystytä järjestämään kylmäsäilytystä tai lämmitystä. Esimerkiksi juustovoileivät ja hedelmät ovat helposti säilyviä vaihtoehtoja eväiksi.

Koulujen ruokailun osalta on yksi poikkeus: Savion koululla toimivan vammaisten lasten erityisopetuksen oppilaille tarjotaan ateriat.

Muista lakon piiriin kuuluvista töistä liikuntapalveluiden aamu- ja päiväjäät jäävät ajamatta jäähalleissa. Vuoroille voi mennä tavalliseen tapaan, mutta jäät tulevat olemaan normaalia heikommassa kunnossa. Tästä tullaan tiedottamaan myös halleilla.

Osassa liikunnanohjauksen ryhmistä on sijaisvetäjät, mutta kaikki ryhmät pystytään järjestämään suunnitellusti.

Keravan kirjasto on avoinna maanantaina ja tiistaina normaalisti, samoin omatoimikirjasto kello 6–22.

Tuusula

Seuraavilla kouluilla ruokapalvelut toimivat normaalisti: Klemetskogin, Linjamäen, Nahkelan, Ruotsinkylän, Rusutjärven, Tuomalan ja Vanhankylän koulut.

Muiden kuin edellä lueteltujen koulujen oppilaiden vanhempia suositellaan pakkaamaan lapsilleen hyvät eväät kouluun maanantaina ja tiistaina.

Seuraavissa päiväkodeissa ruokapalvelut toimivat normaalisti: Etelärinteen, Hyrylän ja Väinölän päiväkodit.

Muiden kuin edellä lueteltujen päiväkotien lapsien vanhempia suositellaan tarjoamaan aamupala kotona ja pakkamaan lapsille eväitä mukaan päiväkotiin.

Kirkkonummi

Lakko ei kosketa Kirkkonummen palveluja.

Mäntsälä

Lakko ei kosketa Mäntsälän palveluja.

Nurmijärvi

Lakko ei kosketa Nurmijärven palveluja.

Pornainen

Lakko ei kosketa Pornaisten palveluja.

Sipoo

Lakko ei kosketa Sipoon palveluja.

Vihti

Lakko ei kosketa Vihdin palveluja.