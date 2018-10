Kalasataman 35-kerroksinen Majakka-tornitalo on kuukausia myöhässä – Tulevilta asukkailta ei ole päästy perimään osamaksuja, koska työ ei ole aikataulussa

Kaupunki

Kalasataman 35-kerroksinen Majakka-tornitalo on kuukausia myöhässä – Tulevilta asukkailta ei ole päästy perimä

Kalasatamaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Majakka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy