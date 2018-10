Linnanmäen Valokarnevaali näkyi täysin piittaamattomana pysäköintinä ja laajoina liikennejumeina – ”Autoja oli aika törkeästi puistossa”

Kaupunki

Linnanmäen Valokarnevaali näkyi täysin piittaamattomana pysäköintinä ja laajoina liikennejumeina – ”Autoja oli

Linnanmäen

”Autoja oli aika törkeästi puistossa.”

Suuri

Pysäköinninvalvonta

”Tänä vuonna meillä oli poikkeuksellisen haastava tilanne, koska meillähän on parhaillaan rakenteilla Linnanmäen historian suurin ratalaite Taiga.”

Pysäköintiongelmat

Kesäisin

Viime sunnuntaina