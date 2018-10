Kaupunki

Finnoon metroaseman ympäristön kaavalle aikalisä Espoossa – ”On esitetty epäilyjä käsittelyprosessista”

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunginhallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkisuunnittelulautakunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilannetta