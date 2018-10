Kaupunki

Syyte: Venäjän valtiolta huijattiin miljoonia euroja kiinteistökaupoilla Helsingin seudulla

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiön johtaja siirsi 4,5 miljoonaa euroa konsulttisopimuksella sveitsiläiselle pankkitilille.

Venäjä luovutti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistöhuijauksen

Syytettyjä Suomessa

Kiinteistöyhtiön johtajan

Krp:n mukaan

Vyyhden käsittely