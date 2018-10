Kalasatamaan rakennettavan 35-kerroksisen tornitalon julkisivussa havaittiin ongelmia – valmistuminen viivästyy, myöntää SRV

Kaupunki

Kalasatamaan rakennettavan 35-kerroksisen tornitalon julkisivussa havaittiin ongelmia – valmistuminen viivästy

Kalasataman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaiaamuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV