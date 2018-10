Kaupunki

Peliriippuvainen vakuutus­virkailija kavalsi puoli miljoonaa euroa työnantajaltaan – Hovioikeus ei myöntynyt e

Helsingin

Oikaisu 25.10. klo 10.40: Tuomittu haki hovioikeudelta vankeusrangaistuksen muuttamista ehdolliseksi. Jutussa ja otsikossa puhuttiin virheellisesti ehdonalaisesta.

hovioikeus on pitänyt ennallaan peliriippuvaiselle vakuutusvirkailijalle vuonna 2016 langetetun tuomion törkeästä kavalluksesta.A-vakuutuksen korvausneuvojana työskennellyt nainen siirsi omalle tililleen hieman yli puoli miljoonaa euroa ja sai törkeästä kavalluksesta kahden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottoman vankeustuomion vuonna 2016. Lisäksi nainen määrättiin maksamaan noin 400 000 euroa vahingonkorvauksia sekä lisäksi oikeudenkäyntikuluja.tapahtuivat vuosien 2006–2017 aikana, jolloin korvausneuvoja teki 186 perusteetonta maksua omalle tililleen todellisen vahinkotapahtuman perusteella. Korvausneuvojana hänellä oli oikeus siirtää työnantajansa rahoja yhtiön maksujärjestelmän kautta.Nordea-pankki puuttui tilisiirtoihin vuonna 2016 ja tiedusteli, miksi naisen tilille on siirretty rahoja, joiden saajaksi on merkitty toinen henkilö. Tuolloin korvausneuvoja laati ja toimitti pankille vääriä korvauspäätöksiä sekä yhden korvausjärjestelmän virheilmoituksen. Naisen puolustuksen mukaan tekaistu ilmoitus oli paniikkireaktio.valitti päätöksestä ja vaati tuomion muuttamista ehdolliseksi sekä korvaussumman pienentämistä. Hän ei kieltänyt tekojaan myöskään käräjäoikeudessa, mutta piti jo tuolloin korvaussummaa liian korkeana.Nainen ei pitänyt toimintaansa suunnitelmallisena ja vetosi peliriippuvuuteensa, jonka vuoksi hän oli päätynyt kavallukseen. Se, että korvausneuvoja oli tehnyt suuria kertasiirtoja eikä ollut pyyhkinyt omaa tilinumeroaan vakuutusyhtiön korvausjärjestelemästä, oli valituksen mukaan todiste siitä, että toiminta oli avointa eikä suunnitelmallista. Hänellä on diagnosoitu pelihimo eikä hän oman todistuksensa mukaan ymmärtänyt toimineensa väärin.Hän ei rikastunut kavalluksen johdosta, sillä rahat päätyivät uhkapeleihin, joista hän kertomansa mukaan oli saanut vain hetkellisen mielihyvän tunteen.