Kaupunki

Espresso House vastaa kysymyksiin käteismaksu­kiellosta: ”Lauttasaari on luonnollinen kokeilualue – siellä kät

Pohjoismaisen

kahvilaketju Espresso House Finlandin toimitusjohtaja Anssi Thureson https://www.hs.fi/haku/?query=anssi+thureson palasi juuri Tukholmasta Helsinkiin. Moni asia on länsinaapurissa pidemmällä kuin Suomessa, ainakin se, ettei kahvia ja pikaruokaa juurikaan enää makseta käteisellä.”Yli puolet meidän Ruotsin-kahviloista toimii jo ilman käteistä. Ruotsissa toimiala on merkittävästi muuttunut lyhyessä ajassa. Koko fast food -sektori on lähestulkoon muuttunut käteisettömäksi, etunenässä hampurilaisketjut, kahvilat, ja muut pikaruokamyymälät”, Thureson sanoo.Espresso Housella on meneillään kokeilu Lauttasaaressa. Lokakuun alusta kauppakeskus Lauttiksen kahvilassa ei enää ole voinut maksaa käteisellä. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005875848.html

Ovatko ihmiset olleet äkeissään?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espresso

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ei me tietenkään haluta, että ihmiset loukkaantuu tai pettyy. Kaiken kaikkiaan on ollut vain muutamia tuohtuneita henkilöitä. Jotkut vanhemmat ihmiset ovat yllättyneet, ettei käteinen kelpaa”, Thureson sanoo.Thureson arvelee, että jos he olisivat tienneet kokeilusta etukäteen, konfliktilta olisi vältytty. Lauttiksen Espresso Housessa käteisettömästä maksutavasta ilmoitetaan kyltissä. Teksti täyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston asettaman ehdon etukäteen ilmoittamisesta, mutta on ilmeisesti jäänyt joiltakin huomaamatta.Thuresonin mukaan Lauttasaaren Espresso Housen henkilökunta on koulutettua ja se ilmoittaa asiakkaille kohteliaasti, että ”hei, meillä on tämmöinen kokeilu menossa!”Houseja on Suomessa lähes 30, joista parikymmentä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kahviloita on Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja ketjun synnyinkodissa Ruotsissa kaikkiaan noin 240.Lauttasaari valikoitui Thuresonin mukaan käteisettömän myynnin kokeilupaikaksi Suomessa luonnostaan: ”Siellä käteistä käytetään vähiten.”Jo ennen kokeilun aloittamista vain 10 prosentissa maksutapahtumista vaihdettiin käteistä. Lauttiksen Espresso Housessa yleisin maksuväline Thuresonin mukaan on ollut mobiili, ja maksukortitkin tulevat yleisyydeltään vasta toisena. Päivittäisiä asiakkaita Lauttiksen kahvilassa on parista kolmeen sataan.

Millaisia kokemuksia kokeilu on tuottanut? Aikooko Espresso House laajentaa käteisettömän maksamisen käytäntöä muualle Suomessa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllä varmasti. Ensin seurataan vuodenvaihteeseen asti Lauttasaaren kokeilua, kerätään kaikki palautteet, ja sitten päätetään, laajennetaanko kokeilua”, Anssi Thureson sanoo.”Suomessa alueelliset erot ovat todella isoja. Ihan varmasti voin sanoa, että käteinen käy meillä jatkossakin yleisesti. Meillä on esimerkiksi hirveästi kahviloita, joissa käy valtavasti turisteja . . . Rautatieaseman läheisyydessä, ja ylipäänsä Helsingin keskustassa . . .”Tottumukset istuvat ihmisissä tiukassa. Ne eivät hetkessä muutu. Ne ovat myös paikallisia, toimitusjohtaja Thureson tietää: ”Meidän kahvilapäälliköt päättävät tuotevalikoimastaan paikallisesti. Aivan samoin kuin on paljon erilaisia kulutus- ja makutottumuksia, on myös maksutapatottumuksia. Toimimme järkevästi kuluttajan ehdoilla.”Espresso House ylipäänsä aloitti käteisettömän kekeilun? Anssi Thureson mainitsee keskeisimmät syyt:”Käteisen käsittelyn hygieenisyys: rahan käsitteleminen tarkoittaa jatkuvaa käsien pesemistä. Henkilökunnan turvallisuus: meillä on yksi tapahtuma viime vuodelta, kun kahvilaan tultiin sulkemisajan jälkeen. Rahan käsittely maksaa: tietty prosentti liikevaihdosta kuluu siihen, kun turvallisuusfirma hakee rahat ja kun ne lasketaan ja tiliöidään pankissa . . .”On vielä yksi keskeinen syy. Siihen viittaa kauppakeskus Lauttiksen kahvilassa sijaitsevan, kokeilusta ilmoittavan kyltin tekstikohta ”parantaaksemme palvelukokemusta”.”Mobiilimaksaminen on tutkitusti nopeinta. Palvelutapahtumasta tulee nopeampi ja jonot lyhenevät”, Thureson sanoo.Kuten Anssi Thureson totesi, muutaman asiakkaan suuttumukselta ei ole vältytty. Tällaisten tapausten varalta Lauttiksen Espresso Housessa onkin kehitetty loppujen lopuksi aika yksinkertainen käytäntö. Sitä ei Thuresonin mukaan ehkä kuitenkaan ole viisasta julkistaa tässä, sillä kohta kahvijono saattaisi ulottua Lauttasaaresta sillan yli keskikaupungille asti.