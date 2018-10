”En suostu konnan rooliin”, sanoo Espoon virkamies miljoonien eurojen turhasta tietojärjestelmästä – Asiantuntija: Laki on ankarampi kuin usein ymmärretään

Kaupunki

”En suostu konnan rooliin”, sanoo Espoon virkamies miljoonien eurojen turhasta tietojärjestelmästä – Asiantunt

Suuresta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksoisroolista

1. Jääviys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksoisroolissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntalain

Espoon

Toisenlainen

2. Kielletty valtiontuki

Tärkeä

Kolmas

3. Kilpailutuksen puute