Helsingin kaupunki purkaa Pirkkolan jäähallit ensi vuonna, jäälajien harrastajien olot heikkenevät

kaupunki on päättänyt purkaa Pirkkolan liikuntapuistossa sijaitsevat kaksi jäähalliaan. Kuntotutkimuksen perusteella laaditun kustannusarvion mukaan kosteusvaurioisten hallien korjaus olisi maksanut 20 miljoonaa euroa.”Jäähallit ovat rakennusfysikaalisesti vaativia kohteita, koska niissä kosteus- ja lämpötilaolosuhteet ovat poikkeukselliset. Nykytietämyksellä asia on hallinnassa, mutta Pirkkolan hallien rakentamisen aikaan asiaan ei kiinnitetty siinä määrin huomiota kuin nyt”, sanoo Helsingin kaupungin sisäilma-asiantuntijatehtyä syyskuun lopulla päätöksen molempien hallien purkamisesta varmistui samalla ensi vuonna käynnistyvä uudisrakennushanke. Kahden hallin rakentaminen maksaa vasta perustettua projektia Helsingin kaupungilla johtavanmukaan melko tarkalleen saman verran kuin korjaus.”Tuon 20 miljoonan päälle tosin tulee purkukustannus, joka on arvioitu miljoonaksi euroksi. Korjausprojektien kustannuksia on toisaalta vaikea määrittää etukäteen yhtä tarkasti kuin uudishankkeiden. Korjausten lopulliset kustannukset ovat herkästi arvioita suuremmat, mikäli hankkeen lähtötilannetta ei ole kartoitettu riittävän tarkasti”, Priha toteaa.2014 EU:ssa tuli voimaan asetus, joka toi rajoituksia fluorattujen kasvihuonekaasujen käytölle kylmäaineina. Ammoniakin käyttöä ei ole kielletty, taajama-alueilla kylläkin rajoitettu sen myrkyllisyyden takia. Yksi korvaavista sallituista aineista kenttäputkiston kylmäaineena on glykoli.Pirkkolan uusien hallien kylmätekniikassa tultaneen käyttämään jo hankesuunnitteluvaiheessa alustavasti valittua hiilidioksiditoimista järjestelmää.Helsingin jääkiekkoharrastajille väliaikainen kahden hallin puute on huono uutinen. Pelivuorokapasiteetista leikkautui Pirkkolan hallien taannoisen, huonosta sisäilmasta johtuneen käyttökiellon takia kymmenkunta prosenttia. Vaje jatkuu, kunnes uudet hallit valmistuvat.