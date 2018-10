Kansalaistoimintaa uhkaa lähtö Lapinlahdesta – Helsingin kaupunki kaavailee sairaalaan remonttia ja ronskia vuokrankorotusta

Kaupunki

Kansalaistoimintaa uhkaa lähtö Lapinlahdesta – Helsingin kaupunki kaavailee sairaalaan remonttia ja ronskia vu

Lapinlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenterveysseura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapinlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki

Mielenterveysseuran