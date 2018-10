Sijoittajia houkuteltiin rahoittamaan koirien elämyskeskusta – voimakasta laajentumista markkinoinut yritys oli talousvaikeuksissa alusta saakka

Kaupunki

Sijoittajia houkuteltiin rahoittamaan koirien elämyskeskusta – voimakasta laajentumista markkinoinut yritys

Yksi yritykseen

Joukkorahoituskampanjaan

Finanssivalvonnan mukaan

Joukkorahoituskampanjasta lähetettiin

HS haastatteli

Mitä ShowHau Centerille

Koirat leikkivät suuren rakennuksen sinimattoisella kentällä. Illalla samassa paikassa järjestetään näyttelytreenejä koirille. Kentän reunassa on myymälä, josta voi ostaa tarvikkeita koirille.Tällainen koirien monitoimikeskus, ShowHau Center http://showhau.fi/ , perustettiin Vantaan Tammistoon keväällä 2016. Koirien elämyskeskuksen bisnesidea on järjestää koirille ja niiden omistajille tarvikkeita, koulutusta ja hoitopaikkoja, jopa synttäreitä http://www.unifier.fi/ajankohtaista/kehto-hautaustuotteet-saatavilla-nyt-myos-showhau-centerista Tässä jutussa kerrotaan, kuinka rahoitusta kerättiin yksityishenkilöiltä antamatta kaikkia oleellisia tietoja.Samanlaisia piti tulla Suomeen liuta lisää. ShowHau Centerin visiona oli rakentaa koirien monitoimikeskusten verkosto. Siinä piti olla vuoteen 2019 mennessä viisi keskusta ja tämän jälkeen vielä 4–5 lisää. Ensimmäisen piti avautua jo syksyllä 2017 Espooseen ja seuraavien Turkuun, Tampereelle ja Ouluun.Kesällä 2017 koirakeskusta pyörittävä yritys – tai toinen niistä – ShowHau Center Oy haki joukkorahoitusta sijoituspalveluyritys Invesdorin kautta. ShowHau Centerin tavoitteena oli kerätä joukkorahoituksella koirabisnekselle vähintään 350 000 euroa. Osakeanti alkoi 4. toukokuuta 2017.Joukkorahoituksen perustietoasiakirjassa yritys kertoi kerättävien varojen käyttötarkoitukseksi brändinsä tunnettuuden kasvattamisen sekä uusien toimitilojen suunnittelun.Joukkorahoitukselle on tyypillistä, että sitä tarjotaan yleisölle eikä ammattimaisille sijoittajille. Osakkeen hinta oli 3,50 euroa ja minimisijoitus oli sata osaketta eli sijoittajaksi hankkeeseen pääsi 350 eurolla. Moni lähti mukaan, osa varsinaisen joukkorahoituskampanjan kautta, jotkut sen rinnalla.sijoittaneista oli espoolainen Mika Dubbelman https://www.hs.fi/haku/?query=mika+dubbelman . Piensijoittaja Dubbelmania kiinnostavat aloittavat yritykset. Hän on ennen ShowHau Centeriä osallistunut muun muassa Piceasoftin ja Tosiboxin anteihin.”Jos on varaa, niin katselen näitä aloittavia yrityksiä. Jos uudet yritykset menestyvät niin tuovathan ne työtä ja voivathan ne antaa jonkinlaista tuottoakin”, Dubbelman kertoo.Tällä mielellä hän sijoitti 3 500 euroa myös ShowHau Centerin antiin. Toki myös siksi, että ”koirat ovat sydämen asia”.Koirakeskusbisnekseen uskoi myös sijoitusrahasto M4E http://www.m4e.fi/#yhteystiedot , jonka sijoituksesta Markkinointi&Mainonta -lehti https://www.marmai.fi/uutiset/summa-jolla-paasee-tekemaan-reipasta-kampanjointia-showhaun-sympaattisuus-vakuutti-mtv-n-sijoitusrahaston-6657330 tuolloin kertoi. M4E -rahasto panostaa kasvuyrityksiin tarjoamalla MTV:n mainoskanavien mediatilaa tv- ja digikanavissa.Yritykseen panosti myös koiranruokia valmistavan pietarsaarelaisen Mush-yrityksen toimitusjohtaja Magnus Pettersson https://www.hs.fi/haku/?query=magnus+pettersson , joka kertoo panneensa yritykseen 10 500 euroa juuri ennen varsinaista antia ja sitä vauhdittaakseen.”Tein investoinnin vähän ennen kuin tämä joukkorahoitus alkoi. Ajatuksena oli, että yhtiö haluaa sinne nimiä, joihin he voivat viitata, että tämä ja tämä on jo sijoittanut.”Annin aikoihin ShowHau Center pyrki myös ostamaan muita yrityksiä. Yhdestä yrityskaupasta seurasi lihava riita, joka jatkuu yhä.”Siinä meni 10 vuotta hyvin toiminut ja vakavarainen yritys ja vastikkeeksi sain arvottomaksi osoittautuneita osakkeita”, sanoo yrityksensä myynyt Teemu Linna https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+linna liittyy sijoittajan kannalta aina suuri riski, mutta sääntely edellyttää, että joukkorahoituksen saaja julkistaa oikeat ja riittävät tiedot sijoituskohteesta. Sääntelyn mukaan joukkorahoituksen välittäjän on huolehdittava, että joukkorahoituksen saaja täyttää tämän velvollisuutensa.Joukkorahoitusta harkitsevia sijoittajia olisi saattanut kiinnostaa, että koirakeskuksen vuokranmaksussa oli ongelmia. Ja että koirakeskuksen toiminnan järjestämiseen osallistui yhtä lailla toinenkin yritys. Lisäksi näissä keskusta pyörittävissä yrityksissä tosiasiallista määräysvaltaa paperille merkityn toimitusjohtajan sijaan käyttää vuoden ehdollisen tuomion talousrikoksista saanut henkilö. Keskuksella oli annin aikaan myös oikeudessa kesken riita-asia. Se koski työntekijän työsuhdetta ja maksamattomia palkkoja.”Oikeusprosessista olisi ehdottomasti pitänyt meidän sopimuksen [Invesdorin ja yhtiön välisen] mukaan kertoa. Siinä kohtaa yhtiö ei ole ollut rehellinen ja on antanut sijoittajafoorumillakin väärää tietoa”, sanoo Invesdorin lakiasianvastaava Sonja Lassila https://www.hs.fi/haku/?query=sonja+lassila Yhtiö jätti annin aikaan kertomatta myös, että ensimmäisellä ShowHau Centerillä oli pahoja vuokranmaksuvaikeuksia. Kesäkuussa 2017 eli joukkorahoituksen aikaan vuokranantaja A-vakuutus toimitti maksamattomat vuokrat Lindorff Oy:lle perintään.ShowHau Center Oy vuokraa Vantaan Tammistossa sijaitsevaa liiketilaa OP-ryhmään kuuluvalta A-vakuutukselta. Kuukauden vuokra tilasta on noin 18 000 euroa. Vuokrarästien määrä jatkoi kasvamistaan.Lopulta A-vakuutus on hakenut saataviaan ja vuokrasuhteen purkua Vantaan käräjäoikeudesta. Kesällä 2018 ShowHau Centerin maksamattomien vuokrapääomien määrä oli noin 177 000 euroa.Lassilan mukaan vuokranmaksuvaikeus olisi ollut sellaista tietoa, jonka yhtiön olisi kuulunut kertoa annin välittäjälle. ”Ne ovat vakavia juttuja, jos ei pysty maksuja hoitamaan. Meillä on tarkoitus, että meidän palvelun kautta kasvuyhtiöt hakevat rahoitusta kasvuun eikä vanhojen velkojen maksuun. Tässäkin yhtiö on johtanut meitä vähän harhaan”, Lassila kommentoi.Koirakeskuksen toiminnan järjestämiseen osallistuvan toisen yrityksen, Channel Finlandin, roolista mainittiin perustietoasiakirjassa lyhyesti eli että Channel Finland omistaa 96 prosenttia ShowHau Centerin osakkeista.Näiden kahden yrityksen toiminta on kuitenkin järjestetty limittäin niin, että edes niiden palveluksessa olevat työntekijät eivät aina ole tienneet kumman yhtiön lukuun työtä on tehty. Esimerkiksi elämyskeskuksen tekonurmen maksoi Channel Finland, mutta se meni ShowHaun käyttöön. Asia käy ilmi muun muassa Helsingin hovioikeuden syksyllä 2018 tekemästä ratkaisusta, jossa se vahvisti työntekijän työsuhteen koirakeskusta pyörittäneisiin molempiin firmoihin.Koirien monitoimikeskusta pyörittävät vuonna 2002 perustettu koiriin liittyvää tv-ohjelmaa tehnyt Channel Finland Oy ja vuonna 2015 perustettu Karvakorvan Kartano Oy, joka sittemmin vaihtoi nimensä ShowHau Center Oy:ksi ja on taas tänä vuonna muuttanut sen takaisin Karvakorvan kartanoksi.”Kohdeyhtiö kuvaili meille Channel Finlandin roolin olevan emoyhtiönä toimiminen. Luotimme roolikuvauksessa kohdeyhtiöön, jolla on velvollisuus antaa meille ja sijoittajille oikeaa tietoa”, Lassila toteaa.Finanssivalvonta ei ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta toteaa, että on ”annettava oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon ja on myös annettava tieto kuulumisesta konserniin”.joukkorahoituksessa perustietoasiakirjaan tulee olla yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaus, johon on sisällytettävä tiedot yhtiön tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista. ShowHau Centerin perustietoasiakirjassa on otsikko ”Taloudellisen tilanteen kuvaus”. Sen alla yhtiön taloudellista tilannetta kuvataan enimmäkseen liikevaihdolla ja sen odotetulla kehityksellä.Invesdorin sivuilla on antiin liittyviä asiakirjoja, joista yksi on otsikoitu ”Viimeisin tilinpäätös”. Sen tilikausi ja luvut poikkesivat osittain tuolloin viimeisimmästä kaupparekisteriin toimitetuista. Täydentäviä ja tuoreempia taloustietoja voi Finanssivalvonnan mukaan antaa, mutta tällöin on kerrottava selkeästi, mistä tiedosta on kyse, eikä tule antaa kuvaa, että kyse on yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä.”Olisimme voineet paremmin kuvata mitä kaikkea rahoituskierroksen materiaalissa on”, Lassila myöntää, mutta painottaa, että kaupparekisteriin toimitettu tuloslaskelma kuitenkin löytyy ”rating alfa” -materiaalista.kesäkuussa 2017 tiedote, joka julkaistiin ainakin koiraharrastajille suunnatulla nettisivulla kuono.fissä https://kuono.fi/koirabisneksen-joukkorahoitus-kiinnostaa-showhau-center-kerannyt-jo-400-000-euroa-yleisolta/ . Tiedote oli otsikoitu: ”Koirabisneksen joukkorahoitus kiinnostaa – ShowHau Center kerännyt jo 400 000 euroa yleisöltä”. Myös Markkinointi & Mainonta -lehdessä kirjoitettiin kesäkuussa, että ”hankkeeseen on jo alkuvaiheessa kerätty sijoituksia 350 000 euron edestä”.Ovatko esitetyt luvut virheellisiä, kun Invesdorin sivuilla kerrotaan, että ShowHau Centeriin on sijoitettu 247 828 euroa?Invesdorin lakiasiainvastaava Lassilan mukaan ei. Lukuihin laskettiin tuolloin mukaan muun muassa kuono.fi:n yrityskauppa ja siihen liittynyt 150 000 euron sijoitus, jotka peruuntuivat annin merkintäajan päättymisen jälkeen.”Kuono.fi:n kaupan peruuntuminen ei tapahtunut yhdellä hetkellä, vaan se oli riitaisa ja epäselvä prosessi ja meillekin hankala tilanne olla siinä välissä. Tiukasti seurasimme sitä sijoittajansuojanäkökulmasta ja lopulta ilmoitimme peruuntumisesta”, sanoo Lassila.”Nyt sivuilla näkyvät summat ovat todelliset jäljelle jääneet summat ja kuvaavat tilannetta sen jälkeen kun osa merkinnöistä peruttiin.”Invesdorin sivuilla kerrotaan, että ShowHau Centeriin on sijoitettu siis 247 828 euroa. Osa summasta tarkoittaa noin 200 000 euron arvosta medianäkyvyyttä MTV:n tv- ja digikanavissa. Myös Petterssonin ennen antia tekemä sijoitus on merkitty annin etenemistä kuvaavaan mittariin. Tämän lisäksi varsinaisessa annissa 33 sijoittajaa siirsi yhtiölle varoja yhteensä 37 327,50 euron arvosta.”Sijoituksesi palautetaan, mikäli minimitavoitetta ei saavuteta”, sanotaan Invesdorin sivuilla.”Poikkeustapauksissa sovimme yhtiön kanssa, että voimme toteuttaa annin minimin alittumisesta huolimatta, mutta tähän tarvitaan aina nimenomainen uusi suostumus jokaiselta sijoittajalta”, Lassila kertoo.17 sijoittajalle palautettiin rahoja yhteensä vajaat 19 000 euroa. Annin jälkeen kukaan jäljelle jääneistä 33 sijoittajasta ei ole ollut Invesdoriin yhteydessä varojen palauttamiseksi.Jos rahojen palauttamista haluaa selvittää, Finanssivalvonnan mukaan ensisijaisesti pitää olla yhteydessä joukkorahoituksen välittäjään. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine https://www.fine.fi/ neuvoo ja antaa ratkaisusuosituksia sijoitusasioissa maksutta.yhtiöissä määräysvaltaa käyttävää Jari Ylistä https://www.hs.fi/haku/?query=jari+ylista tällä viikolla joukkorahoituskampanjasta ja yrityksen antamista tiedoista siihen liittyen.Ylinen kiistää monia hänelle esitettyjä asioita, kuten sen että hän on yhtiöissä määräysvaltaa käyttävä henkilö, vaikka tämä todetaan tuoreessa hovioikeuden ratkaisussa. Olisin halunnut kysyä esimerkiksi sitä, miksi yritys ei ole enää tuoreimmassa tilinpäätöksessä ilmoittanut liikevaihtoa, vaan on käyttänyt rahoittajien silmissä luotettavuudeltaan heikompaa bruttotulos-tuloslaskelmaa.Vuokranmaksuvaikeuksia Ylinen väittää tapahtuneeksi vasta annin jälkeen, vaikka päivämäärät selviävät haastehakemuksesta.”Meillä oli sopimustila vuokraisännän kanssa. Ei se siitä muuttunut. Eli kyllä meidän oli tarkoitus korjata sitä yhtiön taloudellista tilaa sillä annilla”, Ylinen sanoo.Keskeneräisen oikeusprosessin kertomatta jättämistä potentiaalisille sijoittajille Ylinen perustelee sillä, että yhtiö oli voittanut asian käräjäoikeudessa ja uskoi hovissa käyvän samoin.Ylinen sai vuonna 2009 tuomion kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä, rekisterimerkintärikoksesta ja törkeästä velallisen petoksesta yritystoiminnasta, joka liittyi Rantarockin järjestämiseen. Hänellä on yhä vastuullaan huomattava summa tuohon tuomioon liittyvää verovelkaa. Tuossakin oikeusprosessissa Ylinen todettiin Rantarockia järjestäneessä yhtiössä tosiasiallista määräys- ja päätösvaltaa käyttäväksi henkilöksi.kuuluu nyt? ShowHau Center -verkoston laajeneminen ei ole onnistunut. Yrityksellä on useita velkojia perässään. Syyskuussa yritys rekisteröi kaupparekisteriin osakepääoman menettämisen.

Miten arvioit jälkikäteen tämän ShowHau Centerin joukkorahoituskampanjan toteuttamista?

Joukkorahoituksessa on laadittava perustietoasiakirja

Finanssivalvonnasta tietoja antoivat markkinavalvoja Marianne Demecs ja johtava asiantuntija Ulla Larmi.

Invesdorin lakiasianvastaava Sonja Lassila toteaa: ”ShowHau ei ollut meille täysin rehellinen. Olemme toimineet meitä koskevan sääntelyn mukaisesti. Kehitämme taustatarkastusprosessiamme jatkuvasti, ja olemmekin annin jälkeen oma-aloitteisesti laajentaneet sitä kattamaan henkilöitä ja yhtiöitä, jotka eivät aiemmassa Finanssivalvonnan kanssa läpi käydyssä prosessissamme kuuluneet tarkastusten piiriin.”Reilun kymppitonnin yritykseen pannut koiranruokayrittäjä Magnus Pettersson sanoo: ”Oppirahoja maksetaan.” Hän kertoo, että Mush on tehnyt yhteistyötä koirakeskuksen kanssa tähän syksyyn saakka, mutta haki pakastimensa pois sieltä lokakuun alussa.Piensijoittaja Mika Dubbelman kommentoi tutustuttuaan paremmin yritykseen: ”Aloittava yritys on aina riskisijoitus, ja ymmärrän sen. Sehän voi mennä vaikka konkurssiin. Mutta jos on kyse jonkinlaisesta kepulijutusta, niin se on pettymys.”Teemu Linna katuu yrityskauppaansa: ”Yritän ymmärtää, miksi kävi niin kuin kävi. Luottamus, tietämättömyys, hyvä usko, naiivius ja osaamattomuus on kai se vastaus. Olisiko pitänyt ottaa vielä enemmän selvää? No, yritettiin niin paljon kuin osattiin, mutta mitä kautta sitä oppii kuin kantapään kautta – ja tässä on ollut kantapäät aika kipeänä.”Arvopaperien tarjoamiseen yleisölle liittyy arvopaperilain mukainen esitevelvollisuus, mutta siitä on poikkeuksia.Näistä yksi on joukkorahoituslain esitepoikkeus, joka koskee alle viiden miljoonan euron tarjoamisia. Tällöin ei ole velvollisuutta laatia esitettä, vaan perustietoasiakirja.Perustietoasiakirjaa pitää päivittää ilman aiheetonta viivytystä, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia tai tarjouksen aikana tulee uutta tietoa. Tämän perustietoasiakirjan lisäksi voidaan laatia markkinointimateriaalia.Joukkorahoitukseen osallistuminen on aina riskisijoitus, muistuttaa Finanssivalvonta. Tällaisten esitteettömien tarjoamisten osalta valvonta on jälkikäteistä.Finanssivalvonta kehottaakin ihmisiä kertomaan havainnoistaan, jos he huomaavat puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja joukkorahoituksessa.Jos Finanssivalvonta toteaa sijoittajalle annetun vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, sillä on mahdollisuus antaa säännösten laiminlyönnistä tai rikkomisesta hallinnollinen sanktio. Niitä ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu.