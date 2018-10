Kaupunki

Aika ajoin Maricca Kero, 71, Vantaalta kaivaa esiin tasselit, glitterin ja korsetin ja antaa palaa

Joku

Kero

Kaukana

Burleski ja drag

Sen

Kenellä

Maricca Kero ei esiinny jutussa omalla nimellään vaan taiteilijanimellään.

Aistikkaat-työpajat järjestetään Helsingissä loka–marraskuun vaihteessa sekä Lontoossa marraskuun lopussa. Suomen Lontoon-instituutin sekä joukkorahoituskampanjan rahoittamasta hankkeesta kootaan valokuvanäyttely, joka esitellään molemmissa kaupungeissa.