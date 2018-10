Helsinki osti viidellä miljoonalla eurolla kerrostalon Oulunkylästä – Nyt Eero ja Maarit Laaksosen koti 33 vuoden ajalta aiotaan purkaa

Kaupunki

Helsinki osti viidellä miljoonalla eurolla kerrostalon Oulunkylästä – Nyt Eero ja Maarit Laaksosen koti 33 vuo

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakkolunastuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laaksoset

Nyt