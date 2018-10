Kaupunki

Helsinki kasvaa hurjaa vauhtia: Väkiluku ylittää 700 000 asukasta jo seitsemän vuoden päästä

Helsingin väkiluku

Uuden ennusteen

Helsingin ruotsinkielisten

Helsingin väkiluku kasvaa tänä vuonna 650 000:een, kertoo kaupunginkanslia tiedotteessaan. Vuonna 2050 helsinkiläisiä olisi peräti 822 000. Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta jo seitsemän vuoden päästä. Edellisiin lukuihin päästään, jos Helsingin kaupunginkanslian väestöennusteen perusvaihtoehto toteutuu. Helsingille ja Helsingin seudulle on laadittu uusi väestöennuste, joka ulottuu vuoteen 2050. Jos nopean kasvun vaihtoehto toteutuu, on helsinkiläisiä vuonna 2050 peräti 860 000. Uuden ennusteen perusvaihtoehdossa väkimäärän ennustetaan kasvavan selvästi enemmän kuin vanhassa ennusteessa. Väestöennusteen mukaan helsinkiläisten määrä kasvaa vuosittain 7 000–8 000 asukkaalla 2030-luvulle asti. Sen jälkeen kuolleiden määrä suurenee niin, että väestönkasvu hidastuu. Vuoteen 2030 saakka lisää asukkaita saavat Helsingissä erityisesti Pasila, Laajasalo, Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta ja Kalasataman-Sompasaaren alue. Työikäisten määrän kasvun ennustetaan jatkuvan nykyisen suuruisena 2030-luvulle saakka. Tästä kasvusta suuri osa saadaan maahanmuutosta. Helsingin ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 38 300:een. Heidän määränsä on lisääntynyt tällä vuosikymmenellä 1 160 hengellä. Nyt ruotsinkielisiä on 36 200.